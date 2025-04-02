ABD'nin Wisconsin eyaletinde Yüksek Mahkeme seçimini Demokrat yargıç Crawford kazandı
ABD'nin Wisconsin eyaletindeki Yüksek Mahkeme seçiminde, Demokrat yargıç Susan Crawford'un yüzde 55 oy alarak galip gelmesiyle mahkemede Demokrat çoğunluk sağlandı.
Ankara
Washington Post'un haberine göre, Wisconsin eyaleti Yüksek Mahkemesinin 7 yargıcından birini seçmek için sandığa gidildi.
Seçim sonuçlarına göre, Demokrat aday Crawford yüzde 55 oyla seçimin kazananı oldu. Crawford'un Cumhuriyetçi rakibi Brad Schimel ise yüzde 45 oy aldı.
Böylece, ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı milyarder Elon Musk'ın yaklaşık 20 milyon dolar yatırım yaptığı seçimi Crawford'un kazanmasıyla Yüksek Mahkeme'de 4'e 3 Demokrat çoğunluk sağlandı.
Crawford, zafer konuşmasında "Wisconsin ayağa kalktı ve yüksek sesle adaletin bir fiyatı olmadığını, mahkemelerin satılık olmadığını söyledi." ifadesini kullandı.
Öte yandan, "ABD tarihindeki en pahalı seçim" olduğu ifade edilen seçimin maliyetinin yaklaşık 100 milyon dolar olduğu kaydedildi.
Wisconsin Yüksek Mahkemesinde yargıçların 10 yıllık görev süresinin dolması ya da görevden ayrılmasıyla yeni yargıç için seçimler düzenleniyor.
Bu eyaletteki Yüksek Mahkeme yargıcı Ann Walsh Bradley'nin emekli olduğunu duyurması nedeniyle boşalan koltuk için seçim düzenlendi.
Musk, kurduğu siyasi eylem komitesi "America PAC"ın X sosyal medya hesabındaki sesli sohbet odasında (Spaces) "Trump'ın gündemi için önemli olduğunu" belirtmişti.
Elon Musk, seçim öncesi Wisconsin'de düzenlenen etkinlikte, "aktivist yargıçlara" karşı dilekçesini imzalayan 2 kişiye 1'er milyon dolarlık çek takdim etmişti.