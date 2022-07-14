Dolar
17.47
Euro
17.49
Altın
1,709.06
ETH/USDT
1,196.50
BTC/USDT
20,661.00
BIST 100
2,382.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'nin Virginia eyaletindeki selde kaybolan 17 kişiden haber alınamıyor

ABD'nin Virginia eyaletinin Buchanan bölgesinde etkili olan selde kaybolan 17 kişiden hala haber alınamazken, Virginia Valisi Glenn Youngkin "acil durum" ilan etti.

Dildar Baykan Atalay   | 14.07.2022
ABD'nin Virginia eyaletindeki selde kaybolan 17 kişiden haber alınamıyor

Washington

Virginia'nın güneybatısındaki Buchanan eyaletinde aşırı yağışlar nedeniyle oluşan sel felaketinde yaralar sarılmaya çalışıyor.

En az 100 evin zarar gördüğü selde, yerel yetkililer, kaybolan 25 kişiye ulaştıklarını ve bu kişilerin yaralı olmadığını belirtti.

Yetkililer, selde kaybolan 17 kişiden ise hala haber alınamadığını kaydetti.

Öte yandan Virginia Valisi Youngkin, söz konusu sel nedeniyle "acil durum" ilan etti.

Sel felaketinin ardından arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.





Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
15 Temmuz'da 251 şehit için 251 hatmi şerif okunacak
Hacılar Medine'de kutsal mekan ve alanları ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Datça'da orman yangınıyla mücadele eden ekiplere teşekkür etti
Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Rengi değişen Sazlıdere Barajı için inceleme başlatıldı

Benzer haberler

İran Cumhurbaşkanı Reisi: ABD ve müttefiklerinin her hatası sert bir yanıtla karşılaşacak

İran Cumhurbaşkanı Reisi: ABD ve müttefiklerinin her hatası sert bir yanıtla karşılaşacak

Virginia'da sel felaketinin yol açtığı hasar görüntülendi

ABD'nin Virginia eyaletindeki selde kaybolan 17 kişiden haber alınamıyor

ABD'de beklentileri aşan enflasyon 100 baz puanlık faiz artışı olasılığını gündeme getirdi

ABD'de beklentileri aşan enflasyon 100 baz puanlık faiz artışı olasılığını gündeme getirdi
CENTCOM: Suriye'de hava saldırısında yaralanan DEAŞ elebaşı öldü

CENTCOM: Suriye'de hava saldırısında yaralanan DEAŞ elebaşı öldü
ABD'deki Tulsa Katliamı kurbanlarının yakınları kimlik tespiti için DNA örneği verebilecek

ABD'deki Tulsa Katliamı kurbanlarının yakınları kimlik tespiti için DNA örneği verebilecek