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Dünya

ABD'nin Oklahoma eyaletinde sel ve fırtına nedeniyle 5 kişi öldü

ABD'nin Oklahoma eyaletinde hafta sonu etkili olan şiddetli yağış ve rüzgarın yol açtığı sel ve fırtına afetlerinde 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 22.04.2025 - Güncelleme : 22.04.2025
ABD'nin Oklahoma eyaletinde sel ve fırtına nedeniyle 5 kişi öldü Fotoğraf: AA/Arşiv

İstanbul

CNN'in haberine göre, Oklahoma'nın çeşitli bölgelerinde hafta sonu şiddetli yağış ve rüzgar etkili oldu.

Eyalete bağlı Moore kenti yetkilileri, 3 kişiyi taşıyan bir aracın sel sularına kapıldığını ve araçta bulunan 44 yaşındaki bir kadın ile 12 yaşındaki oğlunun yaşamını yitirdiğini duyurdu.

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Ayrıca, Leonard bölgesinde de sel sularına kapılan 47 yaşındaki bir kadın ve 7 yaşındaki kızının cansız bedenlerine ulaşıldı.

Diğer yandan Spaulding bölgesini 19 Nisan'da etkisi altına alan fırtına nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Oklahoma Acil Durum Yönetimi Departmanından yapılan açıklamada, eyalette meydana gelen sellerin en az 10 evde hasara yol açtığı kaydedildi.

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