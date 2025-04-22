ABD'nin Oklahoma eyaletinde sel ve fırtına nedeniyle 5 kişi öldü
ABD'nin Oklahoma eyaletinde hafta sonu etkili olan şiddetli yağış ve rüzgarın yol açtığı sel ve fırtına afetlerinde 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
İstanbul
CNN'in haberine göre, Oklahoma'nın çeşitli bölgelerinde hafta sonu şiddetli yağış ve rüzgar etkili oldu.
Eyalete bağlı Moore kenti yetkilileri, 3 kişiyi taşıyan bir aracın sel sularına kapıldığını ve araçta bulunan 44 yaşındaki bir kadın ile 12 yaşındaki oğlunun yaşamını yitirdiğini duyurdu.
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Ayrıca, Leonard bölgesinde de sel sularına kapılan 47 yaşındaki bir kadın ve 7 yaşındaki kızının cansız bedenlerine ulaşıldı.
Diğer yandan Spaulding bölgesini 19 Nisan'da etkisi altına alan fırtına nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Oklahoma Acil Durum Yönetimi Departmanından yapılan açıklamada, eyalette meydana gelen sellerin en az 10 evde hasara yol açtığı kaydedildi.