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Kırklareli'ndeki sel bölgesinde arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, "(İğneada'daki sel) Bu olayda 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, vatandaşlarımızın tamamına ulaştık, Bu saat itibariyle artık arama kurtarma faaliyetlerini sonlandırıyoruz." dedi.

Salih Baran, Özgün Tiran  | 07.09.2023 - Güncelleme : 07.09.2023
Kırklareli'ndeki sel bölgesinde arama kurtarma çalışmaları tamamlandı Fotoğraf: Özgün Tiran - AA

Kırklareli

Karaloğlu, Sisli Vadi mevkisinde gazetecilere yaptığı açıklamada, selin hemen sonrası Kırklareli Valisi Birol Ekici ve AFAD Başkanı Okay Memiş'in bölgede arama kurtarma faaliyetlerini yerinde koordine ettiklerini söyledi.

Selde 12 vatandaşın kaybolduğunu, 6'sının kurtarıldığını hatırlatan Karaloğlu, "Kalan 6 vatandaşımızın ilk gün ikisinin maalesef cansız bedenlerine ulaşmıştık. Dün üç vatandaşımıza da ulaştık. Son kalan vatandaşımız emekli öğretmen Ahmet Baki Şimşek'in bugün cansız bedenine ulaştık. Bu olayda 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, vatandaşlarımızın tamamına ulaştık, bu saat itibariyle artık arama kurtarma faaliyetlerini sonlandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Karaloğlu, vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.

Bölgede arama kurtarma çalışmalarına 950 personelin katıldığını anımsatan Karaloğlu, çalışmalara katılan hem resmi hem de gönüllü ekiplere teşekkür etti.

Karaloğlu, Allah'tan Türkiye'yi daha büyük felaketlerden koruması dileğinde bulunarak, vatandaşlardan AFAD'dan yapılan ve meteorolojik uyarıları dikkate almalarını istedi.

Tesis daha önce mühürlenmiş

Hakkında gözaltı kararı bulunan işletme sahibinin durumuyla ilgili soruyu Karaloğlu, şöyle yanıtladı:

"İşletmenin ruhsatsız olduğunu, izinsiz olduğunu, bölgenin bir tarım arazisi olduğunu daha önce de Sayın Bakanımız Ali Yerlikaya İstanbul'da açıklamışlardı. Başsavcılığımız olayı soruşturuyor. İşletme sahibiyle ilgili bir gözaltı kararı var ve kendisini şu anda ekipler arıyorlar. İnşallah en yakın zamanda gözaltı gerçekleşecek.

Ortakları ve işletme müdürleriyle ilgili de şu anda başsavcılığımızın yine çalışmaları var. Artık olay adliyeye intikal etmiş durumda. Başsavcılığımız olayın bundan sonraki adli boyutunu götürecek. Bölgedeki işletme daha önce İl Özel İdaremiz tarafından mühürlenmiş, yıkım kararı olan bir işletme."


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