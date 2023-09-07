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Dünya

Yunanistan'da selde mahsur kalanları kurtarmak için şişme botlarla müdahale ediliyor

Yunanistan'da meydana gelen selde itfaiye ekiplerinin ulaşamadığı bölgelere arama kurtarma ekipleri şişme botlarla müdahale etmeye başladı.

Derya Gülnaz Özcan  | 07.09.2023 - Güncelleme : 07.09.2023
Yunanistan'da selde mahsur kalanları kurtarmak için şişme botlarla müdahale ediliyor

Atina

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, yaptığı açıklamada, Yunanistan Silahlı Kuvvetleri personeli ve araçlarının, sel nedeniyle mahsur kalanların kurtarılması için devreye girdiğini ifade etti.

Su yüksekliğinin çok fazla olması nedeniyle itfaiye araçlarının sel bölgesine yaklaşmakta zorlandığını kaydeden Marinakis, Yunanistan Özel Afet Müdahale Birimine (EMAK) bağlı dalgıçların şişme botlarla bölgede kurtarma çalışmalarına katıldığını kaydetti.

Marinakis, havadan müdahalenin de yıldırımlar nedeniyle zor olduğunu belirtti.

İtfaiyenin 5 Eylül'den beri yaklaşık 5 bin yardım çağrısı aldığına dikkat çeken Marinakis, şimdiye dek mahsur kalan 800'ün üzerinde kişinin kurtarıldığını ifade etti.

Marinakis, Tesalya'daki birçok bölgede su yüksekliğinin iki metrenin üzerinde olduğunu belirtti.

Başbakan Kiryakos Miçotakis'in talimatıyla Tesalya bölgesindeki Larisa kentinde kriz yönetim masası kurulduğunu kaydeden Marinakis, bazı bakanların bölgedeki bu kriz masada çalışmasına karar verildiğini aktardı.

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilias, helikopterle kurtarma çalışmalarının başladığını belirterek 6 kişinin kayıp olduğunu kaydetti.

Cumartesi günü Uluslararası Selanik Fuarı'nın açılışı için Selanik'e gitmesi planlanan Başbakan Miçotakis, planlarını değiştirerek hafta sonu sel felaketinin yaşandığı alanda inceleme yapma kararı aldı.

Bölgede onlarca kişi, kurtarılmayı beklerken, salı gününden beri yaşanan elektrik ve su kesintileri nedeniyle mahsur kalan vatandaşların telefonla iletişimi de kesildi.

Su kesintisi yaşanan Volos'ta belediyenin dağıttığı şişelenmiş içme sularını almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Meteoroloji uzmanlarına göre, bölgede bir dönüme düşen su miktarı 750 tonu buldu.


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