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Dünya

ABD'nin New Mexico eyaletinde parktaki silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

ABD'nin New Mexico eyaletinde bir parkta meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Nuri Aydın  | 22.03.2025 - Güncelleme : 22.03.2025
ABD'nin New Mexico eyaletinde parktaki silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

İstanbul

New Mexico'nun Las Cruces ilçesinde bir parkta kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yerel saatle 10.00'da silahlı saldırı düzenlendi.

Polis, 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda yaralanan 14 kişinin sağlık kuruluşlarına sevk edildiğini açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken polis, saldırıya şahit olanlardan bilgi paylaşımında bulunmalarını istedi.

Las Cruces, ABD'nin Meksika sınırının yaklaşık 66 kilometre kuzeyinde, Chihuahuan Çölü'nün kenarında yer alıyor.

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