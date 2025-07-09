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Dünya

ABD'nin New Mexico eyaletinde ani seller nedeniyle 3 kişi kayboldu

ABD'nin New Mexico eyaletinde ani seller nedeniyle ilk belirlemelere göre 3 kişi kayboldu, 3 kişi yaralandı.

Aynur Şeyma Asan  | 09.07.2025 - Güncelleme : 09.07.2025
ABD'nin New Mexico eyaletinde ani seller nedeniyle 3 kişi kayboldu

Ankara

New Mexico'nun güneyinde etkili olan muson yağmurları dağlık bölgedeki bir köyde ani sellere yol açtı.

İç Güvenlik ve Acil Durum Yönetimi Birimi yetkilisi Danielle Silva, yaptığı açıklamada, evlerin ve araçların seller nedeniyle zarar gördüğünü, ilk belirlemelere göre 3 kişinin kaybolduğunu belirtti.

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Silva, acil durum ekiplerinin sellerde mahsur kalan kişileri kurtarmak için çalışmalara başladığını aktararak, çevredeki nehirlerde su seviyesinin, önceki yaza oranla daha yüksek olduğunu ifade etti.

Ruidoso ilçesi yetkililerinden Kerry Gladden de yaptığı açıklamada, seller nedeniyle bölgede 3 kişinin yaralandığını kaydetti.

Eyalet yetkilileri, sel riski olan bölge sakinlerinin yüksek yerlere gitmeleri gerektiği uyarısında bulundu.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), 2024'te orman yangınları nedeniyle tahrip olan bölgede sel uyarısı yaptı.

Texas eyaletinde 4 Temmuz'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 109'a yükselirken, kayıp 160'tan fazla kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilmişti.

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