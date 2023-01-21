Dolar
18.80
Euro
20.37
Altın
1,926.94
ETH/USDT
1,653.40
BTC/USDT
22,583.00
BIST 100
5,490.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor
logo
Dünya

ABD'nin Meksika sınırındaki düzensiz göçmen sayısı Biden yönetimindeki en yüksek seviyede

ABD Başkanı Joe Biden'ın 2020'de göreve başlamasından bu yana Meksika sınırına gelen Küba ve Nikaragualı düzensiz göçmenlerin sayısı, Aralık 2022’de en yüksek seviyeye ulaştı.

Dilara Karataş   | 21.01.2023
ABD'nin Meksika sınırındaki düzensiz göçmen sayısı Biden yönetimindeki en yüksek seviyede

Washington

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi (CBP), Meksika sınırında durdurulan düzensiz göçmenlerin sayısının, Aralık 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artarak 251 bin 487 olduğunu açıkladı.

CBP’nin verilerine göre, durdurulan Kübalı göçmenlerin sayısı Aralık 2022’de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artarak sınırda 43 bine ulaştı. Sınırlarda durdurulan Nikaragualı düzensiz göçmenlerin sayısı ise 35 bin oldu.

Diğer yandan Venezuelalı düzensiz göçmen sayısının da oldukça azaldığı görüldü.

CBP'nin komisyon üyesi vekili Troy Miller da son alınan önlemlerle ülkenin yasa dışı göçmen konusunda istediği etkiyi alabileceğine işaret etti.

Başkan Biden, 5 Ocak'ta Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela'dan göçmenlerin, acil insani gerekçelerle, geçici süre ülkede kalmasına izin veren karar kapsamında ABD'ye alınabileceğini söylemişti.

Biden, bu kapsamda ayda yaklaşık 30 bin göçmenin kabul edileceğini belirterek, göçmenlerin çevrim içi başvuru yapmaları, uçak biletlerini ödemeleri ve finansal sponsor bulmaları halinde 2 yıl ülkede yaşamalarına ve çalışmalarına izin verileceğini kaydetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bursa paylaşımı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kur'an-ı Kerim yakma eylemine izin veren İsveç'i kınadı
Bakan Varank: Birilerinin söylediğinin aksine ülkemiz, katma değerli üretimle büyümeyi sürdürüyor
Bakan Kurum'dan Roman vatandaşlara yönelik sosyal konut projesine ilişkin açıklama
TOKİ, İzmir'de heyelandan etkilenen 34 ailenin evlerini tamamladı

Benzer haberler

ABD'nin Meksika sınırındaki düzensiz göçmen sayısı Biden yönetimindeki en yüksek seviyede

ABD'nin Meksika sınırındaki düzensiz göçmen sayısı Biden yönetimindeki en yüksek seviyede

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'li senatörler Kiev'i ziyaret etti

ABD Hazine Bakanlığı Wagner grubunu "uluslararası suç örgütü" olarak tanıyacak

ABD Hazine Bakanlığı Wagner grubunu "uluslararası suç örgütü" olarak tanıyacak
Almanya'daki Temas Grubu Toplantısı'nda Ukrayna'ya Leopard tankı verilmesiyle ilgili karar çıkmadı

Almanya'daki Temas Grubu Toplantısı'nda Ukrayna'ya Leopard tankı verilmesiyle ilgili karar çıkmadı
Almanya, Ukrayna'ya Leopard tankı vermek için ön koşul sunulduğuna ilişkin iddiayı reddetti

Almanya, Ukrayna'ya Leopard tankı vermek için ön koşul sunulduğuna ilişkin iddiayı reddetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet