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Dünya

ABD'nin Los Angeles kenti yakınlarında 4,6 büyüklüğünde deprem oldu

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kenti yakınlarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Mücahit Oktay  | 12.08.2024 - Güncelleme : 12.08.2024
ABD'nin Los Angeles kenti yakınlarında 4,6 büyüklüğünde deprem oldu

New York

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumundan yapılan açıklamada, Los Angeles bölgesinde 4,6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği, bölge halkının sarsıntıyı "güçlü şekilde hissettiği" belirtildi.

Açıklamada, merkez üssü Los Angeles'ın Highland Park semti yakını olan depremin 12,1 kilometre derinlikte meydana geldiği bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, deprem nedeniyle bazı binaların şiddetle sallandığını, herhangi bir yaralanma veya büyük hasarın yaşanmadığını kaydetti.

California'nın güneyinde geçen hafta 5,2 büyüklüğünde bir deprem yaşanmış ve Los Angeles'a yaygın olarak hissedilmişti.

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