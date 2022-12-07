Dolar
18.63
Euro
19.51
Altın
1,773.25
ETH/USDT
1,260.00
BTC/USDT
17,002.00
BIST 100
5,000.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'nin Georgia eyaletinde 2. tura kalan Senato seçimlerinin kazananı Demokratlar oldu

ABD'nin Georgia eyaletinde 8 Kasım'da düzenlenen ara seçimlerde senatör adaylarının hiçbirinin yüzde 50'ye ulaşamamasının ardından ikinci tura kalan seçimin kazananı, Demokrat Senatör Raphael Warnock oldu.

Dildar Baykan Atalay   | 07.12.2022
ABD'nin Georgia eyaletinde 2. tura kalan Senato seçimlerinin kazananı Demokratlar oldu

Washington

Associated Press'in (AP) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Warnock, Cumhuriyetçi rakibi Herschel Walker'a karşı yarışı kazandı.

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden da Arizona ziyareti dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Georgia'yı biz kazanacağız." mesajını verdi.

ABD'de 8 Kasım'da yapılan ara seçimlerde Warnock yüzde 49,4, Walker yüzde 48,5 oyda kalmıştı.

Eyalet yasalarına göre yüzde 50 barajının aşılması gerektiğinden seçimler ikinci tura kalmıştı.

Georgia seçimi, Senato’daki kontrolü etkilemiyor

Eyalette ikinci tur seçimde sonuç ne olursa olsun Demokratlar, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in eşitlik bozma oyu sayesinde 100 üyeli Senato'da 50 sandalyeye sahip oldukları için çoğunluğu garantilemişti.

Georgia'yı da Demokratların almasının ardından Senato'daki denge 51 Demokrat-49 Cumhuriyetçi şeklinde sürecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kamu personeli alım ilanları Resmi Gazete'de
Başkentteki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 52 zanlı tutuklandı
Sütçüler’de gribal enfeksiyon nedeniyle bir okulda eğitime 5 gün ara verildi
BAE ile Türkiye teknoloji ve endüstri konularında iş birliğini görüştü
Çukurova Havalimanı'nın şubat sonu veya martta açılması planlanıyor

Benzer haberler

ABD'nin Georgia eyaletinde 2. tura kalan Senato seçimlerinin kazananı Demokratlar oldu

ABD'nin Georgia eyaletinde 2. tura kalan Senato seçimlerinin kazananı Demokratlar oldu

ABD savunma bütçesini de içeren tasarıdan Türkiye'nin F-16 alımını şarta bağlayan maddeler çıkarıldı

ABD, Polonya ve Güney Kore'ye 5,25 milyar dolarlık askeri satışa onay verdi

Polonya Savunma Bakanı: ABD, 116 Abrams tankının Varşova'ya satışını onayladı

Polonya Savunma Bakanı: ABD, 116 Abrams tankının Varşova'ya satışını onayladı
ABD: Ukrayna’ya sınırlarının ötesinde saldırılar düzenlesin diye destek vermiyoruz

ABD: Ukrayna’ya sınırlarının ötesinde saldırılar düzenlesin diye destek vermiyoruz
Bangladeş: ABD, yılda 300 ila 800 Arakanlı Müslüman mülteci kabul edecek

Bangladeş: ABD, yılda 300 ila 800 Arakanlı Müslüman mülteci kabul edecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet