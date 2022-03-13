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Dünya

ABD'nin Erbil konsolosluğuna yönelik füzeli saldırısı düzenlendi

Irak'ın Erbil kentindeki ABD Konsolosluğuna yönelik füze saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Ali Makram Ghareeb   | 13.03.2022
ABD'nin Erbil konsolosluğuna yönelik füzeli saldırısı düzenlendi

Erbil

Erbil Valisi Ümid Hoşnav, yerel medya Rudaw'a yaptığı açıklamada, Erbil kentindeki ABD konsolosluğuna yönelik terör saldırısı düzenlendiğini söyledi.

Olayın terör saldırısı olduğunu ve füzelerle yapıldığını aktaran Hoşnav, saldırıdan sonra kentteki güvenlik güçlerinin alarma geçtiğini aktardı.

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