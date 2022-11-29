ABD'nin bazı ilçelerinde Cumhuriyetçiler ara seçim sonuçlarının onaylanmasını erteledi
ABD’nin Arizona ve Pennsylvania eyaletlerinde Cumhuriyetçi seçim yetkililerinin çoğunlukta olduğu bazı ilçelerde 8 Kasım ara seçim sonuçlarının resmen tasdikinde gecikmeler yaşandı.
New York
ABD medyasında yansıyan haberlere göre, Arizona’nın Cochise İlçe Denetleme Kurulu'nda çoğunlukta olan Cumhuriyetçi üyeler, oylama makineleriyle ilgili endişeleri gerekçe göstererek sonuçların onaylanmasını cuma gününe kadar erteledi.
Cochise’daki Cumhuriyetçi seçim yetkilileri sonuçları teyit için son tarihi kaçırırken, bunun ilçede yaşayan yaklaşık 47 bin kişinin kullandığı oyları riske atabileceği değerlendirilmesi yapıldı.
Arizona eyaleti seçim bürosu başkanı Demokrat Katie Hobbs, Cochise İlçe Denetleme Kurulu'ndaki Cumhuriyetçi yetkilileri “seçim sertifikasyonu hakkında eyalet yasasını ihlal etmekten” mahkemeye verdi.
Pennsylvania'nın bazı ilçelerinde de sonuçların onaylanmasında sorunlar yaşandı
8 Kasım’da seçimlerin çekişmeli geçtiği Pennyslvania eyaletinin kuzeydoğusundaki bazı seçim bölgelerinde de sonuçları tasdik konusunda benzer olayların yaşandığı aktarıldı.
Luzerne İlçesi Seçim Kurulu’nda Demokrat yetkililer resmi oy sayım sonuçlarını onaylarken, Cumhuriyetçi üyeler seçim günü kağıt kıtlığının oy pusulalarında sorunlara neden olduğu gerekçesiyle sertifikasyona karşı çıktı.
Kurul üyelerinden Cumhuriyetçi Alyssa Fusaro, 8 Kasım’da oy kullanılan makinelerin sıkıştığını, kağıtların bittiğini ve seçmenlerin geri çevrildiğini belirterek, ara seçimin özgürce ve adil bir şekilde yürütüldüğüne kefil olamayacağını savundu.
Eyalet üst seçim bürosu görevlileri, "kurulun kararı ve planlanan sonraki adımları hakkında bilgi almak için" Luzerne yetkilileriyle temasa geçerken, sonuçların tasdik edilmemesi durumunda kurul üyeleri aleyhinde dava açılabileceği uyarısında bulundu.
Pittsburgh’un Allegheni İlçe Seçim Kurulu’na bağlı 12 sandık bölgesinde de oyların tekrar sayılması için dilekçe verildiği ve başvurular değerlendirilene kadar sonuçların tasdikinin bekletileceği ifade edildi.
Siyasi gözlemciler, Arizona ve Pennsylvania eyaletlerindeki ilgili bölgelerde yaşanan sertifikasyon sorunlarının, eski Başkan Donald Trump'ın 2020 Başkanlık seçimlerinin çalındığı yönündeki iddialarının da etkisiyle 8 Kasım ara seçim sonuçlarıyla ilgili yanlış bilgilerin ülkenin bazı köşelerine yansıdığının görüldüğü yorumunda bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.