Dolar
26.95
Euro
30.02
Altın
1,976.60
ETH/USDT
1,877.00
BTC/USDT
29,480.00
BIST 100
6,814.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
(DRON) Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. -VTR-
logo
Dünya

ABD'nin Arizona eyaletinde sıcak hava nedeniyle 3,5 ayda 25 kişi öldü

ABD'nin Arizona eyaletinde etkili olan aşırı sıcaklıklar nedeniyle 3,5 ayda 25 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Aynur Şeyma Asan  | 27.07.2023 - Güncelleme : 27.07.2023
ABD'nin Arizona eyaletinde sıcak hava nedeniyle 3,5 ayda 25 kişi öldü

Phoenix

Arizona eyaletindeki Maricopa Bölgesi Kamu Sağlığı Dairesinin yayımladığı haftalık rapora göre, bölgede etkili olan aşırı sıcaklıklar nedeniyle 11 Nisan'dan bu yana 25 kişi hayatını kaybetti.

15-22 Temmuz'da 7 kişinin öldüğü bilgisine yer verilen raporda, Maricopa'da 2022'de sıcaklar nedeniyle 38 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Öte yandan bölgede 9 Temmuz'dan bu yana geceleri hava sıcaklığı 32 derecenin üstünde seyrediyor.

Serinleme alanları yapıldı

Öte yandan Arizona'nın Maricopa bölgesinde 2009'da kurulan "Sıcaklıklarla Mücadele Ağı (Heat Relief Network)" topluluğu, açtığı 235 tesiste, her hafta sıcaktan etkilenen yüzlerce kişiye içme suyu ikram ediyor ve klimalı ortam sağlıyor.

Gönüllüler tarafından yönetilen bu tesislerden 18'ine bu sene bir ilk olarak, sıcaklıklardan korunmak isteyen kişilerin yatabileceği alanlar yapıldı.

Arizona eyaletinin Phoenix şehrinde, art arda 27 gün boyunca hava sıcaklıklarının 43 derecenin üstüne çıkmasının rekor niteliğinde olduğu kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkesir İvrindi'de orman yangını çıktı
Bakan Tunç, Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınını kınadı: Türkiye, bu saldırılar karşısında sessiz kalmayacaktır
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde orman yangını çıktı
Bakan Uraloğlu, Van'da güneş enerjisi santralinin açılışını yaptı
Düzce'de olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

Benzer haberler

ABD'nin Arizona eyaletinde sıcak hava nedeniyle 3,5 ayda 25 kişi öldü

ABD'nin Arizona eyaletinde sıcak hava nedeniyle 3,5 ayda 25 kişi öldü

Yunanistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle tarihi alanlar öğle saatlerinde ziyarete kapatıldı

İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle verilen "yüksek alarm" durumu devam ediyor

İtalya'da aşırı hava sıcaklıkları nedeniyle bazı kentlerde "kırmızı" alarm verildi

İtalya'da aşırı hava sıcaklıkları nedeniyle bazı kentlerde "kırmızı" alarm verildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet