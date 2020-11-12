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Dünya, ABD Başkanlık seçimleri 2020

Trump, Arizona ve Georgia eyaletleri kendilerinin kazanacağını savundu

ABD Başkanı Trump, başkanlık seçimi için kritik eyaletler olan Georgia ve Arizona'da oyların düzgün sayılması durumunda bu eyaletleri kendilerinin kazanacağını ileri sürdü.

Dildar Baykan   | 12.11.2020
Trump, Arizona ve Georgia eyaletleri kendilerinin kazanacağını savundu

Washington

Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 3 Kasım Salı günü yapılan ve resmi olmayan başkanlık seçimi sonuçlarına göre Demokrat Biden'ın kazandığı seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. 

Sonuçların henüz netleşmediği 15 delegeli Kuzey Karolina eyaletinde oy sayım işlemlerinin oldukça uzun sürdüğüne işaret eden Trump, "Kuzey Karolina'da ne bu kadar uzun zaman alıyor. Seçimleri kendilerine çevirmek için fazladan oy pusulası mı arıyorlar. Oyların yeniden sayılacağı Georgia'yı da biz alacağız." ifadesini kullandı.

Trump, kritik eyaletlerden Pensilvanya ve Michigan'da Cumhuriyetçi gözlemcilerin oy sayımına katılmasına izin verilmediğine işaret ederek, "Bu yasa dışıdır." tepkisini gösterdi.

Seçim sonuçlarının belirsiz olduğu başka bir eyalet olan Arizona'da da Biden ile aralarındaki oy farkının 200 binden 10 binden daha aza düştüğüne işaret eden Trump, "Biz kullanılan oyların hesaplamalarını gözden geçirirsek Arizona'yı kolaylıkla kazanıyoruz. 73 milyon kişi benim için oy kullandı." paylaşımında bulundu.

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