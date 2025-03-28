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Dünya

ABD'li Senatör Sanders, Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün gözaltına alınmasına tepki gösterdi

ABD'li Senatör Bernie Sanders, Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlilerince gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Zeynep Katre Oran  | 28.03.2025 - Güncelleme : 28.03.2025
ABD'li Senatör Sanders, Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün gözaltına alınmasına tepki gösterdi

Ankara

Sanders, X hesabından yaptığı açıklamada, imzaladığı kararnamelerle vize ve yeşil kart sahibi üniversite öğrencilerine yönelik tutuklama ile sınır dışı etme uygulamalarını artıran ABD Başkanı Donald Trump'ın "otoriterleşme" yönünde adımlar attığını savundu.

Öztürk'ün, İsrail'in Filistin halkına karşı düzenlediği saldırıları eleştirdiği makalesi nedeniyle gözaltına alınmasına karşı çıkan Sanders, "Trump'ın muhalifleri hedef alan siyasi zulmünü durdurmalıyız." ifadesini kullandı.

Temsilciler Meclisinin Demokrat üyesi Jake Auchincloss da yaptığı açıklamada, Öztürk'e yönelik gözaltı ve sınır dışı etme kararının alışılmışın dışında olduğunu belirtti.

Auchincloss, "Massachusetts dört asırdır öğrencilere ve göçmenlere kucak açıyor. Tufts öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün maskeli yetkililerce gözaltına alındığı görüntüler, bu geleneğe aykırı." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de doktora eğitimi gören Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı iftara gitmek için Massachusetts'teki evinden çıktığı anda sivil ICE görevlileri tarafından gözaltına alınmıştı.

Öztürk'ün avukatı Mahsa Khanbabai, müvekkilinden haber alınamadığını açıklamış, Tufts Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada da bu gözaltı işlemi için üniversite yönetimine herhangi bir şekilde haber verilmediği belirtilmişti.

Öztürk'ün gözaltına alınması, Donald Trump yönetiminin Filistin destekçisi öğrenciler ve akademisyenlere karşı baskı uyguladığı dönemde gerçekleşti. Daha önce de Filistinli aktivist ve yakın zamanda Columbia Üniversitesinden mezun olan Mahmud Halil gözaltına alınmıştı.

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