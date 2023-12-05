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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD'li Senatör Graham, İsrail'in Gazze'deki sivilleri hedef almasını savundu

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Savunma Bakanı Lyold Austin ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, Gazze'deki sivillerin hedef alınmaması konusunda İsrail'i uyarmalarına tepki gösterdi.

Mücahit Oktay  | 05.12.2023 - Güncelleme : 05.12.2023
ABD'li Senatör Graham, İsrail'in Gazze'deki sivilleri hedef almasını savundu

New York

Graham, CNN'e verdiği röportajda, Austin ve Harris'in Tel Aviv yönetimini Gazze politikası konusunda açıktan eleştirmelerine tepki göstererek, Hamas'ın "Gazze'nin her yerinde" olduğunu, İsrail'in saldırılarında sivilleri ayırt etmesinin "mümkün olmadığını" iddia etti.

"Hiçbir Filistinlinin ölmesini istemiyorum ama bunu nasıl yapacaksınız?" diyen Cumhuriyetçi Senatör, "Gazze'de daha fazla sivil kaybın, daha fazla isyancı üretebileceğine" inanan Savunma Bakanı Austin'in düşüncelerini "saflık" olarak nitelendirdi.


Austin hakkında, "O kadar saf ki, bu adama olan tüm güvenimi kaybettim." diyen Graham, Filistinliler için ise, "Okullarda ne öğretiyorlar biliyor musun? Bir şekilde İsrail'in Gazze'deki halkı radikalleştirdiği fikri çok saçma. Yıllardır Hamas tarafından radikalleştirildiler." yorumunda bulundu.

Hamas'ın Gazze'deki "apartman, okul ve hastanelere entegre olduğu" fikrini savunan Graham, şunları söyledi:

"Her yerde tünelleri var. Bu kadar çok Filistinlinin ölmesinin nedeni, sanırım Hamas onların ölmesini istediği için. Sivil kayıpların azaltılmasına dair daha iyi yöntem varsa bana bildirin, İsrail'e söylerim ya da siz doğrudan söylersiniz. Ancak bu iş bittiğinde Hamas'ın hala ayakta olması fikri nihai stratejik başarısızlık olacaktır."

Sivil kayıpları II. Dünya Savaşı örnekleriyle normalleştirmeye çalıştı

Senatör Graham, İsrail'in Gazze'deki sivilleri öldürmesini normalleştirmek bağlamında II. Dünya Savaşı'nda Japon uçaklarının Pearl Harbor saldırısına ve 11 Eylül saldırılarına ABD'nin verdiği karşılığı örnek olarak gösterdi.

Gazze'de sivillerin "çok sıkışık bir şekilde yaşadığını" ve İsrail'in Hamas'a yönelik saldırı düzenlerken sivilleri gözetmesinin imkansız olduğunu öne süren Graham, "Pearl Harbor (baskınından) sonrası çok fazla insanın ölmesi ve II. Dünya Savaşı'nın ne olduğunu biliyor musunuz? Amerikan kamuoyu, Tokyo ve Berlin'i yok etmek için kaç kişinin öldüğü konusunda endişelendi mi?" ifadelerini kullandı.

11 Eylül saldırılarından yeterince ders çıkarılmadığını ifade eden ABD'li Senatör, "Eğer bir iki ay içinde (sorumlulara yeterince karşılık vermeden) El Kaide'ye karşı ateşkes yapmamız istenseydi, bunu duymazdan gelirdik. Biliyorsunuz, Bakan Austin İsrail'e başarılması imkansız şeyler anlatıyor." dedi.

Dün, Reagan Ulusal Savunma Forumu'nda konuşan Austin, "İsrailli liderleri, kişisel olarak sivil kayıplardan ve sorumsuz söylemlerden kaçınmaya, Batı Şeria'daki yerleşimcilerin uyguladığı şiddeti önlemeye ve insani yardıma erişimi önemli ölçüde genişletmeye" çağırdığını söylemişti.

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