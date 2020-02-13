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Dünya

ABD'li senatörlerden Pompeo'ya 'Keşmir' mektubu

Mektupta, Hindistan Başbakanı Modi hükümeti tarafından ülke içinde ve Keşmir'de Müslümanlara uygulanan ayrımcılığın araştırılması talep edildi.

Safvan Allahverdi   | 13.02.2020
ABD'li senatörlerden Pompeo'ya 'Keşmir' mektubu

Washington

ABD'li bir grup senatör, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya mektup göndererek, Hindistan'ın Cammu Keşmir'i işgal politikasını ve ülkedeki Müslüman göçmenlerin vatandaşlık yasasının dışında bırakılmasının araştırılmasını istedi.

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve Todd Young'un yanı sıra Demokrat Senatör Chris Van Hollen ve Dick Durbin tarafından yazılan mektupta, Hindistan'ın Müslümanlara karşı takındığı tavrın endişe verici olduğu vurgulandı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi hükümetinin Keşmir'e ayrıcalık tanıyan özel statülü yapısını ortadan kaldırmasının üzerinden 6 ay geçmesine rağmen, bölgede geniş çaplı internet yasağı uygulamasının devam ettiği kaydedildi.

Mektupta, "Hindistan, demokrasi tarihinde şimdiye kadar 7 milyon insanın tıbbi bakım, iş ve eğitime erişimini kesintiye uğratan en uzun internet yasağını uygulamakta. Ayrıca aralarında önemli siyasi figürlerin de olduğu yüzlerce Keşmirliyi gözaltında tutmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Hindistan'da Vatandaşlık Yasası kapsamında diğer ülke göçmenlerinin vatandaş olmasına müsaade edilirken, Müslüman göçmenlerin bu sürecin dışında bırakılmasının da araştırılması talep edildi. Buna ilişkin olarak yasanın dışında tutulan azınlıkların durumu hakkında rapor istenilen mektupta, Hindistan güçlerinin bu yasayı protesto eden eylemcilere yönelik orantısız şiddet kullanmasının da araştırılması çağrısında bulunuldu.

Trump Hindistan'a gidecek

Söz konusu mektubun, ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, 24-25 Şubat tarihlerinde Hindistan'ı ziyaret edeceklerinin duyurulmasının hemen ardından gelmesi dikkati çekti.

Trump çifti, resmi görüşmelerin yanı sıra Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin yanı sıra Hindistan bağımsızlık hareketi ve Mahatma Gandhi'nin hayatında önemli rol oynayan ve Modi'nin memleketi Gujarat eyaletinde yer alan Ahmedabad'ı da ziyaret edecek.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den itibaren Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu. Ancak Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı ve eyaleti ikiye böldü.

Eyalet, 31 Ekim 2019'da resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrıldı.

Söz konusu kararın ardından Cammu Keşmir'de sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmişti.

Hint güvenlik güçleri de Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırıp bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına almıştı.

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