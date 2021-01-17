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Dünya

Biden, ABD Başkanlığı görevinin ilk gününde Trump'ın bazı adımlarını geri çeviren kararnamelere imza atacak

Biden'ın, 20 Ocak'taki yemin töreninin ardından, Müslüman ülkelere vize yasağını kaldırması ve ABD'yi yeniden Paris İklim Anlaşmasına döndürmesi bekleniyor.

Hakan Çopur   | 17.01.2021
Biden, ABD Başkanlığı görevinin ilk gününde Trump'ın bazı adımlarını geri çeviren kararnamelere imza atacak

Washington

ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın, göreve başladıktan hemen sonra, Donald Trump'ın "Müslüman ülkelere vize yasağı" ve "Paris İklim Anlaşmasından çekilme" gibi bazı kararlarını geri çevirecek kararnameleri imzalayacağı bildirildi.

20 Ocak'ta yemin ederek resmen başkanlık koltuğuna oturacak olan Biden'ın müstakbel Özel Kalem Müdürü Ron Klain'in başkanlık ekibine yolladığı bilgi notu, Amerikan medyasına yansıdı.

Söz konusu nota göre, Biden, başkanlık koltuğuna oturur oturmaz imzalayacağı başkanlık kararnameleriyle Trump döneminde alınan bazı tartışmalı kararları tersine çevirecek.

Biden, "nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan bazı ülkelere vize yasağını" kaldıracak, ABD'nin yeniden Paris İklim Anlaşması'na döndüğünü ilan edecek, Meksika sınırındaki göçmen ailelerin dağılması uygulamasını sonlandıracak ve ilgili mekan ve yerlerde maske takmayı zorunlu hale getirecek.

Klain ayrıca, ilk 10 gününde Biden'ın buna benzer çok sayıda başkanlık kararnamesine imza atacağını ve Trump dönemindeki bazı uygulamalara derhal son verileceğini belirtti.

Öte yandan Klain, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ekonomik yansımalarıyla da mücadele eden ABD'de, Biden yönetiminin ilk hedeflerinden birinin de 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketini Kongreden geçirip onaylamak olduğunu kaydetti.

6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından Washington'da 20 Ocak'taki yemin töreni için olağanüstü güvenlik önlemleri alınmış durumda.

ABD Kongresi'nde 6 Ocak günü yaşanan baskında, 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı.

Demokratların "isyana teşvik" ile suçladığı ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil maddesi, Temsilciler Meclisi'ndeki oylamada kabul edilmişti. Trump'ın Kongre olayları kapsamında suçlu olup olmadığına Senato'da yapılacak oylamada karar verilecek.

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