Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Senatörü Graham'ı kabul etti
Birleşmiş Milletler görüşmeleri için ABD'de bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Senatörü Graham'ı kabul etti.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Senatörü Lindsey Graham'ı kabul etti.
Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için ABD'nin New York kentinde bulunan Erdoğan'ın konakladığı Peninsula Otel'deki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.