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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Senatörü Graham'ı kabul etti

Birleşmiş Milletler görüşmeleri için ABD'de bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Senatörü Graham'ı kabul etti.

Ferdi Türkten   | 22.09.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Senatörü Graham'ı kabul etti

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Senatörü Lindsey Graham'ı kabul etti.

Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için ABD'nin New York kentinde bulunan Erdoğan'ın konakladığı Peninsula Otel'deki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

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