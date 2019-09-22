Euro
6.32
Dolar
5.74
BIST 100
100,236.70
Altın
1,516.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali
logo
Dünya

ABD'de 'kimyasal madde' şüphesi: 3 ölü

ABD'nin Pittsburgh kentinde turuncu kol bandı taktığı belirtilen 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Hakan Çopur   | 22.09.2019
ABD'de 'kimyasal madde' şüphesi: 3 ölü

Washington

ABD'nin Pittsburgh kentinde aynı bölgede yaşayan ve turuncu kol bandı taktıkları belirtilen 3 kişi hayatını kaybederken, yetkililer, kol bantlarında kimyasal madde olabileceğinden şüphelendiklerini açıkladı.

Pittsburgh kentinde sabah saatlerinde "acil sağlık durumu" nedeniyle aynı bölgede yaşayan 7 kişinin hastaneye kaldırıldığı, bu kişilerden 3'ünün hayatını kaybettiği bildirildi.

Pittsburgh'un Kamu Sağlığı Direktörü Wendell Hissrich, olayla ilgili yaptığı açıklamada, polisin sabaha karşı saat 02.00 sularında aldığı ihbar üzerine Southside Works Şehir Apartmanı'na gittiğini ve 7 kişinin burada bulunduğunu aktardı.

Hissrich, binanın girişinde bir kişinin, bir diğerinin asansörde ve diğer 5 kişinin ise bir dairede bilinçsiz şekilde bulunduğu, bu kişilerden 3'ünün hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Hastaneye kaldırılan 4 kişinin durumunun ağır olduğunu açıklayan Hissrich, söz konusu kişilerin tamamının turuncu bir kol bandı taktığını ve ölümlerin bu bantlarda yer alan bir kimyasal maddeden kaynaklanmış olabileceğini ifade etti.

Daha sonra polis, kentte dün gece yapılan 2 farklı etkinlikte ziyaretçilere turuncu kol bandı dağıtıldığını ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İZLENİM - TEKNOFEST 2019: Bir bilim ve teknolojik durum değerlendirmesi
Netanyahu'nun dokunulmazlık hesabı sandıktan döndü
İspanya dört yılda dördüncü seçime gidiyor
Rejim destekçisi ülkelerin Suriye'de çatışan çıkarları
Orta Doğu, Arap Baharı ve Rusya'nın dönüşü

Benzer haberler

ABD'de 'kimyasal madde' şüphesi: 3 ölü

ABD'de 'kimyasal madde' şüphesi: 3 ölü

ABD'den YPG/PKK işgalindeki bölgeye yeni sevkiyat

ABD'nin İran'a 'vuralım ama ses çıkarmayın' mesajı gönderdiği iddiası

Deyrizor'da Esed güçleri ile YPG/PKK arasında gerginlik

Deyrizor'da Esed güçleri ile YPG/PKK arasında gerginlik
'Sınır boylarında hazırlıklarımız tamamlandı'

'Sınır boylarında hazırlıklarımız tamamlandı'
'ABD yaptırım siyasetinin başarısız olduğunu kabul etmeli'

'ABD yaptırım siyasetinin başarısız olduğunu kabul etmeli'