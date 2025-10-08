Dolar
41.71
Euro
48.51
Altın
4,041.67
ETH/USDT
4,524.20
BTC/USDT
123,303.00
BIST 100
10,756.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

ABD'li şarkıcı Axl Rose, Kolombiya'daki konserinde Filistin bayrağı açtı

Ünlü rock grubu Guns N’ Roses’in solisti, ABD’li şarkıcı Axl Rose, Kolombiya’nın başkenti Bogota’daki konserinde Filistin bayrağı açarak, İsrail’in Gazze’de 2 yıldır sürdürdüğü saldırılara tepki gösterdi.

Sinan Doğan  | 08.10.2025 - Güncelleme : 09.10.2025
ABD'li şarkıcı Axl Rose, Kolombiya'daki konserinde Filistin bayrağı açtı

Bogota

Gecenin ilerleyen saatlerinde “Civil War” (İç Savaş) şarkısını seslendiren Rose, seyircilerin arasından bir kişinin kendisine uzattığı ve “Sana ait soykırıma ihtiyacım yok” yazılı Filistin bayrağını dinleyicilere gösterdi.

Alanda toplanan binlerce müziksever de Filistin bayrağı gösteren Rose’u alkışla karşılık verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Rose, bir süre Filistin bayrağını boynuna astıktan sonra ekibine uzatarak, imzalı olarak bayrağı sahibine geri vereceğini söyledi.

Sahnede Kolombiyalılara teşekkür eden Rose, “Tüm Kolombiyalı arkadaşlarımız burada.” dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TRT Genel Müdürü Sobacı: TRT Avaz, Türk dünyası arasındaki dayanışmayı daha da kuvvetlendiriyor
İsrail'in Özgürlük Filosu Koalisyonu'na saldırısı protesto edildi
Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu
Bakan Uraloğlu: Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu, sadece bir ulaşım projesi değil, aynı zamanda bir kalkınma projesidir
Dışişleri Bakanı Fidan, Paris'te düzenlenecek Gazze konulu toplantıya katılacak

Benzer haberler

ABD'li şarkıcı Axl Rose, Kolombiya'daki konserinde Filistin bayrağı açtı

ABD'li şarkıcı Axl Rose, Kolombiya'daki konserinde Filistin bayrağı açtı

İsrail'in Batı Şeria ve Kudüs'teki saldırılarında bir Filistinli hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı

Amman'daki mülteci kampından Nobel ödülüne: Filistin asıllı Omar Mwannes Yaghi

İsrail’in Küresel Sumud Filosu’nda alıkoyduğu 4 İngiliz daha ülkesine döndü

İsrail’in Küresel Sumud Filosu’nda alıkoyduğu 4 İngiliz daha ülkesine döndü
AK Parti Sözcüsü Çelik: Filistinlilerin vatanlarından sürgün edilmesi gibi bir seçenek söz konusu olamaz

AK Parti Sözcüsü Çelik: Filistinlilerin vatanlarından sürgün edilmesi gibi bir seçenek söz konusu olamaz
Türkiye, Mısır ve Katar, Gazze'de ateşkes planı için ABD ve İsrail heyetleriyle müzakerelerde bulundu

Türkiye, Mısır ve Katar, Gazze'de ateşkes planı için ABD ve İsrail heyetleriyle müzakerelerde bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet