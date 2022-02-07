Dolar
13.60
Euro
15.54
Altın
1,819.66
ETH/USDT
3,127.80
BTC/USDT
43,907.00
BIST 100
1,997.58
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'li piyadeler Rusya'nın Ukrayna'yı olası işgaline karşı Polonya'ya gelmeye başladı

ABD 82. Hava İndirme Tümeni'ne bağlı piyadeler Rusya'nın Ukrayna'yı olası işgaline karşı Polonya'ya gelmeye başladı.

Hüseyingulu Hüseyinzade   | 07.02.2022
ABD'li piyadeler Rusya'nın Ukrayna'yı olası işgaline karşı Polonya'ya gelmeye başladı

Varşova

Rusya'nın Ukrayna'yı olası işgaline karşı ABD Başkanı Joe Biden'in talimatı doğrultusunda Polonya'ya gelmesi planlanan 1700 ABD askerinden bir bölümünü taşıyan uçak, Polonya'nın Ukrayna sınırına 90 kilometre mesafedeki Rzeszow-Jasionka Havaalanı'na indi.

ABD'li komutan Christopher Donahue, "Polonya'nın ulusal bütünlüğüne katkımız, Avrupa'daki tüm müttefiklerimizle dayanışmamızı gösteriyor ve açıkçası bu belirsiz dönemde birlikte daha güçlü olduğumuzun farkındayız." açıklamasını yaptı.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ABD askerlerinin Polonya'ya konuşlandırılmasını memnuniyetle karşılayarak, "Moskova'nın saldırgan politikası ve Rus imparatorluğunu yeniden inşa etmeye yönelik saldırgan girişimine karşı bunun caydırıcı olduğunu ve dayanışmayı ortaya koyduğunu" söyledi.

Blaszczak, "Tehdit karşısında en iyi tepki, Polonya'ya ve ittifakın doğu kanadındaki diğer NATO ülkelerinde güvenliği sağlamaktır." ifadesini kullandı.

Tarihi 1917'ye uzanan ABD 82. Hava İndirme Tümen'inin, 18 saat içinde hızla konuşlandırılabilme, kilit hedefleri güvence altına almak için paraşüt saldırıları gerçekleştirebilme kabiliyetine sahip olduğu ifade ediliyor.

Rusya'nın artan askeri faaliyetlerine karşı ABD, 2017'den bu yana Polonya'da dönüşümlü olarak yaklaşık 4 bin askerini konuşlandırdı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 96 bin 514 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 902 bin 639'a ulaştı
Hong Kong’da salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı görüldü
Koronavirüs vakalarının 100 bin kişide 200'den fazla görüldüğü il sayısı 74'e yükseldi
Güney Kore ve Avustralya Kovid-19 önlemlerini esnetirken, Endonezya sıkılaştırdı

Benzer haberler

NATO, güneydoğu kanadına ek muharip birlik konuşlandırmayı değerlendiriyor

NATO, güneydoğu kanadına ek muharip birlik konuşlandırmayı değerlendiriyor

ABD'li piyadeler Rusya'nın Ukrayna'yı olası işgaline karşı Polonya'ya gelmeye başladı

Milli eskrimciler Polonya'da birer gümüş ve bronz madalya kazandı

Blinken ile Polonyalı mevkidaşı, Rusya-Ukrayna krizini görüştü

Blinken ile Polonyalı mevkidaşı, Rusya-Ukrayna krizini görüştü
Büyükelçi Fırat: Polonya'da Türk varlığı hissediliyor

Büyükelçi Fırat: Polonya'da Türk varlığı hissediliyor
Varşova’da Yunus Emre korosu konser verdi

Varşova’da Yunus Emre korosu konser verdi