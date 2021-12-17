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Dünya

AB'den muhbirleri koruma adımı

AB'nin rüşvet veya yolsuzlukları açığa çıkaran kişileri korumak amacıyla hazırladığı muhbir yönetmeliği yürürlüğe girdi.

Ata Ufuk Şeker   | 17.12.2021
AB'den muhbirleri koruma adımı

Brüksel

AB Komisyonu, muhbirleri korumaya yönelik yeni kuralların bugün itibarıyla uygulanmaya başladığını açıkladı.

Buna göre, kara para aklamayla mücadele, veri koruma, Birliğin mali çıkarlarının korunması, gıda ve ürün güvenliği, halk sağlığı, çevre ve nükleer güvenlik gibi çeşitli alanlarda AB yasalarının ihlal edildiğini ihbar eden kişilere yüksek düzeyde koruma sağlanacak.

AB üyesi ülkeler, kamu ve özel sektörde yasalara aykırı işlemlerin etkili ve yaygın biçimde bildirilmesini sağlayacak güvenli sistemler kuracak.

Rüşvet veya yolsuzluk gibi yasa dışı faaliyeti ihbar eden muhbirlere zarar verilmesi veya bu kişilere yönelik yıldırıcı faaliyetlerde bulunulması engellenecek.

AB Komisyonu, muhbir koruma düzenlemesini Dieselgate Skandalı, Panama Belgeleri ve Cambridge Analytica şirketinin milyonlarca Facebook kullanıcısının verilerini usulsüz kullandığının ortaya çıkması gibi gelişmelerin ardından hazırlamıştı.

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