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Ekonomi

THY, günlük ortalama 504 uçuşla Avrupa'da liderliğini devam ettirdi

Türk Hava Yolları (THY), 6 Mayıs'taki günlük ortalama 504 uçuşla Avrupa'daki liderliğini sürdürdü.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 09.05.2021
THY, günlük ortalama 504 uçuşla Avrupa'da liderliğini devam ettirdi

İstanbul

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) uçuş trafiği raporuna göre, THY bu tarihte icra ettiği günlük ortalama 504 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.

THY'yi, 392 seferle Air France takip etti. Listenin 3. sırasında 377 uçuşla Lufthansa, 4. sırasında 344 uçuşla Wideroe, 5. sırasında 304 uçuşla KLM, 6. sırasında ise 293 uçuşla DHL Express yer aldı.

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