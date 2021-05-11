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Dünya

Avrupalı diplomatlar İsrail'in tehcir tehdidiyle gündemde olan Kudüs’ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ni ziyaret etti

AB üyesi bazı ülkelerin Kudüs'teki diplomatik misyon temsilcileri, İsrail’in evlerinden çıkarma tehdidiyle karşı karşıya olan Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinli ailelere ziyarette bulundu.

Esat Fırat   | 11.05.2021
Avrupalı diplomatlar İsrail'in tehcir tehdidiyle gündemde olan Kudüs’ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ni ziyaret etti

Kudüs

Avrupa Birliği'nin (AB) Kudüs temsilciliğinden adının gizli kalmasını isteyen bir yetkili, konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

Yetkilinin verdiği bilgiye göre, AB’nin işgal altındaki Filistin topraklarındaki temsilcisi Sven Kühn Von Burgsdorff da dahil olmak üzere Fransız, İsveçli, İspanyol, İtalyan konsolos ve diplomatlar, Şeyh Cerrah’taki Filistinli aileleri ziyaret etti.

Aynı yetkili, söz konusu ziyaretin tehcir tehdidiyle karşı karşıya olan ailelerin sorunlarını dinlemek için gerçekleştirildiğini kaydetti.

İsrail’in işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlilere yönelik saldırı dozunu arttırdığı bir süreçte yapılan bu ziyaret dikkat çekti.

İsrail mahkemeleri Filistinli ailelerin itirazlarını reddetmişti

Yıllardır yerlerinden edilme tehlikesi yaşayan 27 Filistinli ailenin korku ve endişeleri İsrail makamlarının baskılarıyla yeni bir boyut kazandı.

Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine 2019'da Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturan 12 Filistinli ailenin, evlerini yerleşimciler lehine boşaltmaları yönünde karar vermişti.

Karara göre, bu ailelerden 4'ünün Ocak 2021'de evlerini boşaltmaları gerekiyordu. Ailelerin itirazı üzerine kararın temyiz edilerek yeniden mahkeme sürecinin başlaması kararlaştırılmış ancak İsrail Merkezi Mahkemesi, şubat ortalarında bu 4 ailenin itirazını reddetmişti.

İsrail Merkezi Mahkemesi, bu yılın başında 7 ailenin, evlerini Yahudi yerleşimcilere bırakmak üzere boşaltması kararı vermişti.

Mahkeme son olarak 4 Mart'ta Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli ailelerin, karara yönelik itirazlarını geri çevirmişti.

Yüksek Mahkeme, 2 Mayıs'ta Şeyh Cerrah'taki 4 aileye, Yahudi yerleşimcilerle "anlaşmaları için" 6 Mayıs'a kadar süre tanımıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesinde 9 Mayıs’ta görülen duruşmada, nihai karar hazirana ertelenmişti.

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