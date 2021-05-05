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Dünya

AB ile İngiltere 'tam diplomatik temsil' konusunda anlaştı

AB ile İngiltere, Brexit sonrasında taraflar arasında soruna dönüşen diplomatik temsil konusunda uzlaşıya vardı.

Ömer Tuğrul Çam   | 05.05.2021
AB ile İngiltere 'tam diplomatik temsil' konusunda anlaştı

Brüksel

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Londra'da düzenlenen G7 bakanlar toplantısı kapsamında yaptıkları görüşmede anlaştıklarını açıkladı.

Borrell ve Raab tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, AB'nin İngiltere Delegasyonunun başkanı olarak görev yapan büyükelçi, devlet misyonlarının şefleri düzeyinde temsil statüsü sahibi olacak.

AB'nin Londra'daki büyükelçisi, diğer büyükelçiler gibi İngiltere devletinin başkanı olan Kraliçe'ye güven mektubunu sunacak. Ayrıca, AB delegasyonunun görevlilerinin diplomatik dokunulmazlıkları ve ayrıcalıkları bulunacak.

"Brexit" olarak adlandırılan İngiltere'nin AB'den ayrılması sonrasında taraflar arasında diplomatik temsilin nasıl olacağı konusunda anlaşmazlık yaşanmıştı. İngiltere, AB'nin bir devlet değil, "uluslararası kuruluş" olduğunu savunarak AB büyükelçisi ve diplomatlarına tam diplomatik statü vermeyi reddetmişti.

AB yönetimi de buna karşılık İngiltere'nin AB daimi temsilcisi olan büyükelçisinin AB yetkilileriyle toplantılarına izin vermemişti.

AB ile İngiltere, Kıbrıs görüşmeleri için ivme yaratılmasını istiyor

Açıklamada, Borrell ve Raab'ın AB-İngiltere iş birliği ile dış politika ve güvenlik politikaları hakkında görüş alışverişi yaptığı ifade edildi.

İkilinin Kıbrıs meselesine çözüm bulmayı amaçlayan görüşmeleri ele aldıkları kaydedilen açıklamada, "Borrell ve Raab, iki tarafın bir sonraki görüşmesi için ivme yaratılmasına duyulan ihtiyaca vurgu yaptı ve süreçte BM'nin çabalarının desteklenmesine yönelik tam desteklerinin altını çizdi." ifadesi yer aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, 27-29 Nisan'da Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkelerin de katılımıyla 5+1 formatında İsviçre'nin Cenevre kentinde Kıbrıs konulu gayriresmi konferans düzenlenmişti.

BM Genel Sekreteri Guterres, konferansta Kıbrıs sorunun çözümü amacıyla resmi görüşmelerin başlaması için yeterli ortak zemin bulunamadığını açıklamıştı.

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