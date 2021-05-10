Euro
10.06
Dolar
8.27
BIST 100
1,460.90
Altın
1,836.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM'den AB'ye 'AB dış sınırlarındaki geri itmeleri durdurmalıyız' mesajı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, Avrupa Birliği'nin dış sınırlarında göçmen botlarının geri itildiği olayların soruşturulmasını istedi ve "AB'nın tüm dış sınırları boyunca meydana gelen geri itmeleri durdurmalıyız." dedi.

Ömer Tuğrul Çam   | 10.05.2021
BM'den AB'ye 'AB dış sınırlarındaki geri itmeleri durdurmalıyız' mesajı

Brüksel

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, AB Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson ile Brüksel'de yaptığı görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, Orta Akdeniz'de son günlerde havaların ısınmasıyla Avrupa'ya gelen sığınmacı sayısının artış gösterdiğini belirtti.

AB'nin, sığınmacı meselesinde bir mekanizmaya gereksinim duyduğunu vurgulayan Grandi, "Avrupa'nın bu konuyla ilgili öngörülebilir bir mekanizmaya ihtiyacı var. Birkaç tekneden ve mantıklı, üzerinde uzlaşılmış bir mekanizmayla yönetilebilir sayılardan bahsediyoruz. Denizde insanların hayatlarını kurtarmak için Avrupa'ya daha verimli, devlet öncülüğünde bir mekanizma gerekli." diye konuştu.

Ege Denizi'nde Yunanistan sahil güvenlik botlarının sıkça uyguladığı, sığınmacıların geri itildiği olaylara da değinen Grandi, "AB'nin tüm dış sınırları boyunca meydana gelen geri itmeleri durdurmalıyız. Bu geri itmeleri soruşturacak bir mekanizmaya da ihtiyacımız var." görüşünü paylaştı.

Filippo Grandi, uygun varış düzenlemelerini dengeleyen ve yeniden yerleştirmeler yoluyla dayanışmayı da içeren bir mekanizmadan bahsettiğini kaydetti.

Grandi, "Avrupa en azından bunu hayata geçirebilir. Şunu unutmayalım. Burada mülteciler ve sığınmacılar için sorumluluğu paylaşmaktan bahsediyoruz. Dünya genelinde mültecilerin yüzde 90'ı zengin ülkelerde bulunmuyor. Bu kişiler Afrika'da, Orta Doğu'da, Asya'da. Avrupa'dan istediğimiz şey, diğer ülkelerin zaten yapmakta olduğu şeyler." ifadesini kullandı.

Bir soru üzerine, Grandi, Türkiye'nin yıllardır en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke konumunda olduğunu hatırlatarak, AB'nin, Türkiye'yi bu konuda desteklemeye devam etmesi gerektiğini bildirdi.

AB Komisyonu üyesi Ylva Johansson da Türkiye ile AB arasındaki 18 Mart Mutabakatının hala geçerli olduğunu, sığınmacılarla ilgili meseleleri geçen hafta Ankara'ya düzenlediği ziyarette görüştüğünü ve mutabakatın koşularının yerine getirilmesini istediklerini söyledi.

Türkiye'nin sığınmacılar konusunda desteklenmesi gerektiğini ifade eden Johansson, Frontex'ten aldığı Türk Sahil Güvenlik botlarının Yunanistan sularına girdiğine yönelik iddiaları içeren mektubu da Ankara'daki görüşmelerde gündeme getirdiğini aktardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 581 bin 756'ya yükseldi
Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Kovid-19 vakalarındaki düşüşün hızlanması bekleniyor
Dünya genelinde 1,3 milyardan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı
Türkiye ve Macaristan birbirlerinin Kovid-19 aşı sertifikasını tanıyacak

Benzer haberler

BM'den AB'ye 'AB dış sınırlarındaki geri itmeleri durdurmalıyız' mesajı

BM'den AB'ye 'AB dış sınırlarındaki geri itmeleri durdurmalıyız' mesajı

AB, Doğu Kudüs'teki durumdan 'endişeli'

Schuman Deklarasyonu'nun 71. yılında AB’nin gündemi gelecek kaygısı

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Kaymakcı'dan 9 Mayıs Avrupa Günü mesajı

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Kaymakcı'dan 9 Mayıs Avrupa Günü mesajı
AB Büyükelçisi Meyer-Landrut: 2021 Avrupa Günü'nde ihtiyacımız olan şey umut

AB Büyükelçisi Meyer-Landrut: 2021 Avrupa Günü'nde ihtiyacımız olan şey umut
AB'den BioNTech-Pfizer ile 1,8 milyar dozluk aşı sözleşmesine onay

AB'den BioNTech-Pfizer ile 1,8 milyar dozluk aşı sözleşmesine onay