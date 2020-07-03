Euro
7.70
Dolar
6.86
BIST 100
116,840.90
Altın
1,775.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii’nde kıldığı cuma namazının ardından açıklamalarda bulunuyor CHP Sözcüsü Faik Öztrak, açıklamalarda bulunuyor. Milli Savunma Bakanı Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, mutabakat muhtırası kapsamındaki faaliyetleri incelemek üzere Libya'da.
logo
Dünya, Koronavirüs

AB'den Kovid-19 tedavisinde 'Remdesivir'in kullanımına yeşil ışık

AB, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavisinde "Remdesivir" adlı antiviral ilacın kullanımına onay verdi.

Ata Ufuk Şeker   | 03.07.2020
AB'den Kovid-19 tedavisinde 'Remdesivir'in kullanımına yeşil ışık

Brüksel


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ABD'li Gilead Sciences ilaç şirketinin ürettiği Remdesivir'in satışına izin verildiğini açıkladı.

Salgın nedeniyle bilimsel verilerin hızlı biçimde değerlendirildiği belirtilen açıklamada, Kovid-19 tedavisinde kullanılmak üzere AB'den onay alan ilk ilacın Remdesivir olduğu kaydedildi.

Açıklamada, kararın Avrupa İlaç Ajansı tavsiyesi ve üye ülkelerin onayı ile alındığı bildirildi.

İlk olarak Ebola tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilen, hayvanlar üzerinde yapılan denemelerde SARS ve MERS koronavirüslerine karşı etkili olduğu tespit edilen Remdesivir'in, Kovid-19 hastalarının tedavi sürecini düşürme yönünde fayda sağladığı açıklanmıştı.

Kovid-19 tedavisinde kullanılan Remdesivir'e ait 3 aylık stokun ABD tarafından satın alındığı ileri sürülmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB'den Kovid-19 tedavisinde 'Remdesivir'in kullanımına yeşil ışık
Eskişehir'de "pilav günü" sonrası 10 ev karantinaya alındı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 11 milyon 10 bini geçti
Maryland Üniversitesinden Dr. Younus'a göre ABD'deki Kovid-19 artışı sürpriz değil
Kovid-19 ile savaşın yeni cephesi: Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi

Benzer haberler

AB'den Kovid-19 tedavisinde 'Remdesivir'in kullanımına yeşil ışık

AB'den Kovid-19 tedavisinde 'Remdesivir'in kullanımına yeşil ışık

AB: Türkiye aday ülkedir, NATO müttefikidir, ilişkilerimiz bunu yansıtmalıdır

Pandemi sonrası dünya ve ekonominin geleceği

Maryland Üniversitesinden Dr. Younus'a göre ABD'deki Kovid-19 artışı sürpriz değil

Maryland Üniversitesinden Dr. Younus'a göre ABD'deki Kovid-19 artışı sürpriz değil
AB'den 10 üyesine yolcu hakları nedeniyle hukuki süreç

AB'den 10 üyesine yolcu hakları nedeniyle hukuki süreç
Kovid-19 ile savaşın yeni cephesi: Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi

Kovid-19 ile savaşın yeni cephesi: Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi