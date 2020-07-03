AB'den Kovid-19 tedavisinde 'Remdesivir'in kullanımına yeşil ışık
AB, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavisinde "Remdesivir" adlı antiviral ilacın kullanımına onay verdi.
Brüksel
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ABD'li Gilead Sciences ilaç şirketinin ürettiği Remdesivir'in satışına izin verildiğini açıkladı.
Salgın nedeniyle bilimsel verilerin hızlı biçimde değerlendirildiği belirtilen açıklamada, Kovid-19 tedavisinde kullanılmak üzere AB'den onay alan ilk ilacın Remdesivir olduğu kaydedildi.
Açıklamada, kararın Avrupa İlaç Ajansı tavsiyesi ve üye ülkelerin onayı ile alındığı bildirildi.
İlk olarak Ebola tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilen, hayvanlar üzerinde yapılan denemelerde SARS ve MERS koronavirüslerine karşı etkili olduğu tespit edilen Remdesivir'in, Kovid-19 hastalarının tedavi sürecini düşürme yönünde fayda sağladığı açıklanmıştı.
Kovid-19 tedavisinde kullanılan Remdesivir'e ait 3 aylık stokun ABD tarafından satın alındığı ileri sürülmüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.