Dolar
20.67
Euro
22.18
Altın
1,958.99
ETH/USDT
1,902.80
BTC/USDT
27,807.00
BIST 100
4,951.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray taraftarları şampiyonluğu kutluyor. Florya’dan yayındayız.
logo
Dünya

Çin uçağından ABD keşif uçağına Pasifik'te agresif manevra

ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı (INDO-PACOM) Çin'e ait bir J-16 savaş uçağının, Güney Çin Denizi'nde ABD RC-135 keşif uçağına agresif bir manevra yaptığını bildirdi.

Kasım İleri  | 31.05.2023 - Güncelleme : 31.05.2023
Çin uçağından ABD keşif uçağına Pasifik'te agresif manevra

Washington DC

INDO-PACOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "26 Mayıs 2023 tarihinde, Çin Halk Cumhuriyeti'ne ait bir J-16 savaş uçağı pilotu, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir RC-135 uçağına karşı keşif faaliyeti sırasında gereğinden fazla agresif bir manevra gerçekleştirdi. Çinli pilot, RC-135'in burnunun tam önünden uçarak, ABD uçağının kuyruk türbülansında kalmasına neden oldu." denildi.

Açıklamada, ABD RC-135 uçağının, uluslararası hukuka uygun olarak Güney Çin Denizi üzerinde uluslararası hava sahasında güvenli ve rutin operasyonlar yürüttüğü belirtildi.

ABD'nin, uluslararası hukukun izin verdiği her yerde, güvenli ve sorumlu bir şekilde uçmaya, gemi yüzdürmeye ve harekat icra etmeye devam edeceği kaydedilen açıklamada, "ABD Hint-Pasifik Müşterek Kuvveti, uluslararası hukuka göre tüm gemi ve uçakların güvenliği konusunda uygun şekilde uluslararası hava sahasında uçmaya devam edecektir. Hint-Pasifik bölgesindeki tüm ülkelerin uluslararası hava sahasını güvenli bir şekilde ve uluslararası hukuka uygun olarak kullanmasını bekliyoruz." denildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Mişri'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
Türk Hava Yolları: 'THY satılıyor' başlıklı haberler gerçeği yansıtmıyor
Eski Yunanistan Başbakanı ve Yeni Demokrasi Partisi Lideri Miçotakis'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
Şanlıurfa'da dolu yağışı ekili tarlalara zarar verdi

Benzer haberler

Çin uçağından ABD keşif uçağına Pasifik'te agresif manevra

Çin uçağından ABD keşif uçağına Pasifik'te agresif manevra

FBI, Biden'ın "yasa dışı para alışverişi" yaptığı iddiasına ilişkin belgeyi Kongre'ye vermedi

Beyaz Saray: Biden, Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin desteğinde uzun süredir net

ABD’den Suriye’nin uluslararası finans sistemine erişimini sağlayan 2 şirkete yaptırım

ABD’den Suriye’nin uluslararası finans sistemine erişimini sağlayan 2 şirkete yaptırım
ABD: Türkiye'ye F-16 satışını İsveç'in NATO üyeliğine bağlamıyoruz

ABD: Türkiye'ye F-16 satışını İsveç'in NATO üyeliğine bağlamıyoruz
ABD'den Kosova'ya ülkenin kuzeyindeki eylemlere ilişkin yaptırım sinyali

ABD'den Kosova'ya ülkenin kuzeyindeki eylemlere ilişkin yaptırım sinyali
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet