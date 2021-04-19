Euro
9.75
Dolar
8.10
BIST 100
1,377.23
Altın
1,770.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB'den Doğu Kudüs dahil Filistin'deki seçimlere destek mesajı

Avrupa Birliği, işgal altındaki Doğu Kudüs dahil olmak üzere Filistin genelinde seçimlerin düzenlenmesine güçlü destek verdiğini bildirdi.

Ömer Tuğrul Çam,Said İbicioğlu   | 19.04.2021
AB'den Doğu Kudüs dahil Filistin'deki seçimlere destek mesajı

Brüksel/Gazze

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki ile Brüksel'de görüştü.

Görüşme hakkında yapılan açıklamaya göre, Borrell ile Maliki Filistin'de düzenlenecek seçimler hakkında görüş alışverişi yaptı.

Açıklamada, "Yüksek Temsilci Borrell, Doğu Kudüs dahil olmak üzere Filistin'in tamamında seçimlerin düzenlenmesine AB'nin güçlü desteğini yineledi." ifadesine yer verildi.

Hukukun üstünlüğü ve insan hakları temelinde kapsayıcı, hesap verebilir, işleyen, demokratik Filistin kurumlarının iki devletli çözüm için hayati önem taşıdığı ifade edilen açıklamada, "AB, AB-Merkezi Seçim Komisyonuna devam eden yardımları vasıtasıyla yapılacaklar da dahil olmak üzere bu önemli süreci desteklemek için elinden geleni yapmayı arzu etmektedir." denildi.

Hamas: Seçimlerin engellenmesini kabul etmeyeceğiz

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ise Hamas'a bağlı el-Aksa kanalına verdiği demeçte, "Hamas işgale (İsrail'e) adayları tutuklayarak seçimleri engelleme yönündeki iradesini kabul etmeyeceğine dair mesaj iletti." dedi.

Seçimlerin ertelenmesinin Filistin'i bir anlaşmazlıklar döngüsüne sokacağı ve bölünmeleri derinleştireceğini belirten Aruri, İsrail'in onayına bırakılmaksızın işgal altındaki Kudüs'te seçimlerin yapılması gerektiğini belirtti.

Aruri, Kudüs'teki seçim mücadelesi için Hamas'ın hazır olduğunu, bunun ulusal bir mücadele kıvılcımına dönüşebileceğini ve İsrail'in seçimleri engellemek için her türlü çabayı göstereceğini vurguladı.

Filistin'de 15 yıl aradan sonra 22 Mayıs'ta milletvekilliği seçimleri yapılması kararlaştırılmıştı. Filistin yönetimi, seçimlerin Doğu Kudüs'te de yapılmasına izin vermesi için uluslararası kamuoyuna İsrail'e baskı yapması çağrısında bulunmuştu.

Ancak uluslararası kamuoyundan bu çağrılara şu ana kadar henüz ciddi bir yanıt gelmezken, İsrail'in Filistin seçimlerinin Doğu Kudüs'te de yapılmasına izin verip vermeyeceği henüz bilinmiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bir aşının daha faz-1 aşamasına başlayacağının müjdesini verdi
İngiltere'de 'çift mutant' Kovid-19 varyantı 104 kişide görüldü
Bakan Koca en çok Kovid-19 vakası görülen 5 ildeki yoğun bakım doluluk oranlarını paylaştı
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

İsrail polisi Doğu Kudüs’te teravih sonrası toplanmak isteyen Filistinlileri dağıttı

İsrail polisi Doğu Kudüs’te teravih sonrası toplanmak isteyen Filistinlileri dağıttı

AB'den Doğu Kudüs dahil Filistin'deki seçimlere destek mesajı

AB, Rusya'ya karşı Ukrayna ile tam dayanışma mesajı verdi

İsrail, Filistin köyü Arakib'i 186'ncı kez yıktı

İsrail, Filistin köyü Arakib'i 186'ncı kez yıktı
İranlılara sorduk: İsrail konusunda ne düşünüyorsunuz?

İranlılara sorduk: İsrail konusunda ne düşünüyorsunuz?
BioNTech/Pfizer AB'ye 100 milyon doz daha Kovid-19 aşısı verecek

BioNTech/Pfizer AB'ye 100 milyon doz daha Kovid-19 aşısı verecek