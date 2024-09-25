AB Yüksek Temsilcisi Borrell, BM sisteminde reform çağrısı yaptı
Josep Borrell, Birleşmiş Milletler'de reform çağrılarına destek vererek, "BM'nin kaç kararı, Uluslararası Adalet Divanının kaç kararı İsrail tarafından tamamen unutulmuş ve uygulanmamışken BM Şartı'na bağlı olduğumuzu nasıl söyleyebiliriz?" dedi.
Ankara
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu toplantıları kapsamında düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuştu.
AB'nin, BM'nin etkinliğini artırmak için reform yapılması çağrısına destek verdiğini ifade eden Borrell, "Bu reform, hukukun üstünlüğüne, insani ilkelere, insan haklarının ve tüm bireylerin onurunun korunmasına olan bağlılığımızı yansıtmalıdır." diye konuştu.
Reform doğrultusunda "temsil ve hesap verebilirlik, mali kırılganlıklar ve küresel ekonomik parçalanmaların durdurulması" olmak üzere 3 kilit noktaya odaklanılmasına ihtiyaç olduğunu dile getiren Borrell, "az temsil edilen bölgelerin sesini güçlendiren bir BM Güvenlik Konseyine ihtiyaç duyulduğunun" altını çizdi.
Borrell, öte yandan dünyanın farklı noktalarında devam eden çatışmalarda BM kararlarını ve tüzüğünü ihlal eden eylemlerin sürdüğüne işaret ederek şunları söyledi:
"Rusya, Ukrayna'ya karşı acımasız, yasa dışı ve sebepsiz bir savaş başlatmış ve sürdürmekte iken BM tüzüğüne ve uluslararası hukuka olan bağlılığımızı güçlendirmemiz nasıl inandırıcı olabilir? Orta Doğu'da BM'nin kaç kararı yıllardır yerine getirilmemişken, BM'nin kaç kararı, Uluslararası Adalet Divanının kaç kararı İsrail tarafından tamamen unutulmuş ve uygulanmamışken BM Şartı'na bağlı olduğumuzu nasıl söyleyebiliriz? Bazı ilgili aktörler BM kurumlarının kararlarını unutmaya, yanıltmaya ve uygulamamaya devam ederken nasıl olur da BM Antlaşması'na bağlı kaldığımızı söylemeye devam edebiliriz?"
Borrell, "Lübnan'ın ikinci bir Gazze, Gazze'nin ikinci bir Batı Şeria olmasına izin verilmemesi gerektiğini" vurgulayarak, "Orta Doğu'da barış ve güvenliğe olan bağlılığımızı yerine getirmek, vahim insani durumu hafifletmek ve bölgede tırmanan gerilimi durdurmak için ateşkese ulaşmak vazgeçilmezdir." dedi.
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