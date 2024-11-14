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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya'nın BM Büyükelçisi'nden "Ukrayna ile müzakereler İstanbul anlaşmaları temelinde olmalı" açıklaması

Rusya'nın BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gatilov, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın sonlandırılması için yapılacak müzakerelerin İstanbul'da varılan anlaşmalar temelinde olması gerektiğini söyledi.

Muhammet İkbal Arslan  | 14.11.2024 - Güncelleme : 14.11.2024
Rusya'nın BM Büyükelçisi'nden "Ukrayna ile müzakereler İstanbul anlaşmaları temelinde olmalı" açıklaması Fotoğraf: Gennady Gatilov/AA

Cenevre

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gennady Gatilov, Rusya ile Ukrayna arasında Şubat 2022'den bu yana devam eden savaşın sonlandırılması için yapılacak müzakerelerin, sahadaki gerçekler ve öncelikle İstanbul'da varılan anlaşmalar temelinde olması gerektiğini söyledi.

Gatilov, BM Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) üyesi gazetecilerle, Rusya'nın BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilciliğinde bir araya geldi.

Geçen hafta Donald Trump'ın ABD'nin 47. Başkanı seçildiğini hatırlatan Gatilov, Rusya'nın, Trump'ın seçilmesi ve ABD'nin yeni hükümetine ilişkin hiçbir yanılsamasının olmadığını söyledi.

Gatilov, şu ana kadar Rusya'nın "ABD'deki seçime müdahil olmakla" suçlanmadığını ve bunun dikkat çekici bir durum olduğunu kaydetti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na da işaret eden Gatilov, bu savaşın sona ermesi ve uzun vadeli çözüm için müzakerelere açık olduklarını belirtti.

"Tek isteğimiz, Ukrayna'nın Rusya'ya tehdit oluşturmayacak bir ülke olmasıdır"

Gatilov, "Müzakerelerin, Ukrayna'nın değişen isteklerine değil, her şeyden önce İstanbul'da varılan anlaşmalara, sahadaki gerçeklere ve bugünün zeminine dayalı olması gerekir. Ancak hedef, sadece Ukrayna'ya daha fazla mühimmat ulaştırılmasına izin vermek için yarım saat veya altı ay süren bir ateşkes olmamalı. Tek isteğimiz, Ukrayna'nın Rusya'ya tehdit oluşturmayacak, dost, tarafsız ve silahsızlandırılmış bir ülke olmasıdır." dedi.

Ukrayna'nın sürekli Batılı ülkelerin elinde "bir araç olarak kullanıldığı" değerlendirmesinde bulunan Gatilov, bunun Ukrayna'nın ulusal çıkarlarına da zarar verdiğini belirtti.

Gatilov, Trump yönetiminin Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin yaklaşımlarının ne olacağını bilmediğini kaydederek, savaşın sona erdirilmesi için Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin hazırladığı Zafer Planı'nın hayata geçirilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Trump'ın, Ukrayna'daki krizi "bir gecede çözme sözü verdiğini" hatırlatan Gatilov, bunun gerçekçi bir yaklaşım olmadığını ancak herhangi bir siyasi çözüm önerisini memnuniyetle karşılayacaklarını bildirdi.

Gatilov, ABD'deki yönetimlerin sürekli Moskova'yı kontrol etme çabası olduğunu ve bunun değişmediğini belirterek, "Tek olası değişim ülkelerimiz arasındaki diyalog olabilir, bu da Başkan (Joe) Biden yönetimi sırasında son birkaç yıldır eksik olan bir durumdu." diye konuştu.

AA muhabirinin, "Rusya'nın yabancı birliklerin desteğini kabul etmeye açık olup olmadığı" yönündeki sorusuna yanıt veren Gatilov, bu konunun gündemde olmadığını söyledi.

Gatilov, "Yeterli askeri kapasitemiz var. Mevcut durumla kendi başımıza başa çıkabiliriz ama tabii ki biri gelip yardım etmek isterse, neden olmasın?" ifadelerini kullandı.

Gazze'de, Lübnan ve Orta Doğu'da yaşananlar nedeniyle son derece endişeli olduklarını vurgulayan Gatilov, ateşkes olmadan çatışmaları sonlandırmak için siyasi sürecinin başlamasının mümkün olmadığını kaydetti.

Gatilov, BM İnsan Hakları Konseyinin de Batılı ülkelerin kullandığı bir yapı haline geldiği, bu ülkelerin istemediği ülke ve rejimlere burada baskı yaptığı değerlendirmesinde bulundu.

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