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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hamas: İsrail'in gazeteciler aleyhinde işlediği suçlar, basın özgürlüğünün ihlali

Hamas, İsrail'in basın mensupları aleyhinde işlediği suçların "basın özgürlüğünün açık şekilde ihlali" olduğunu ancak gerçeğin gizlenemeyeceğini belirtti.

Mohamed Majed, Halime Afra Aksoy  | 26.09.2024 - Güncelleme : 26.09.2024
Hamas: İsrail'in gazeteciler aleyhinde işlediği suçlar, basın özgürlüğünün ihlali

Gazze

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rışk, 26 Eylül Uluslararası Filistinli Gazetecilerle Dayanışma Günü münasebetiyle yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada Rışk, "İsrail'in Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Kudüs'te gazeteciler aleyhinde gerçekleştirdiği terör ve işlediği suçlar, basın özgürlüğünün açıkça ihlali ve gerçeği gizlemeyi başaramayacak taammüden işlenen suçlardır." ifadesini kullandı.

İsrail'in devam eden saldırıları sırasında işlediği suçlara ilişkin gerçekleri ve haberleri dünyaya aktarmak için sahadayken hayatlarını kaybeden basın mensuplarına Allah'tan rahmet dileyen Rışk, bu gazetecilerin Filistin halkı için canlarını ve özgürlüklerini feda ettiğini vurguladı.

Rışk, Filistin hikayesinin kalıcı olması adına İsrail'in yanıltıcı propagandasına karşı koyabilmek ve İsrail'in işlediği suçları ortaya çıkarmak için medya alanındaki çabaların birleştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Hamaslı yetkili, gazeteciler ve basın yayın kurumlarından, yıkımın boyutuna tanık olmak, İsrail'in çocuklar ve siviller aleyhinde işlediği toplu soykırımın izlerini ve yaklaşık bir yıldır yaşanan yıkımı belgelemek için Gazze'de daha fazla varlık göstermelerini istedi.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda bugüne kadar 173 gazeteci öldürüldü.

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