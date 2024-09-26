Almanya Başbakanı Scholz, İsrailli muhalif siyasetçi Gantz ile görüştü
Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, İsrail'de muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz ile Berlin'de bir araya geldiği bildirildi.
Berlin
Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Scholz ve Gantz'ın Berlin'de bir araya geldiği belirtildi.
Açıklamada, Scholz'un görüşmede İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmanın bölgesel bir yangına dönüşmesinden duyduğu endişeyi dile getirdiği, çatışmaya diplomatik bir çözüm bulunmasının mümkün olduğunu ifade ettiği ve ilgili tüm tarafların bu diplomatik çözümü bulma sorumluluğu taşıdığını kaydettiği aktarıldı.
Ayrıca Scholz'un Gantz'a İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmaya rağmen Gazze'de bir ateşkes anlaşmasına varılması ve rehinelerin serbest bırakılması için çalışmaların yoğun bir şekilde devam etmesi gerektiğini vurguladığı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.