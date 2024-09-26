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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Almanya Başbakanı Scholz, İsrailli muhalif siyasetçi Gantz ile görüştü

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, İsrail'de muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz ile Berlin'de bir araya geldiği bildirildi.

Cüneyt Karadağ  | 26.09.2024 - Güncelleme : 26.09.2024
Almanya Başbakanı Scholz, İsrailli muhalif siyasetçi Gantz ile görüştü

Berlin

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Scholz ve Gantz'ın Berlin'de bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, Scholz'un görüşmede İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmanın bölgesel bir yangına dönüşmesinden duyduğu endişeyi dile getirdiği, çatışmaya diplomatik bir çözüm bulunmasının mümkün olduğunu ifade ettiği ve ilgili tüm tarafların bu diplomatik çözümü bulma sorumluluğu taşıdığını kaydettiği aktarıldı.

Ayrıca Scholz'un Gantz'a İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmaya rağmen Gazze'de bir ateşkes anlaşmasına varılması ve rehinelerin serbest bırakılması için çalışmaların yoğun bir şekilde devam etmesi gerektiğini vurguladığı belirtildi.

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