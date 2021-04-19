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Dünya

İsrail polisi Doğu Kudüs’te teravih sonrası toplanmak isteyen Filistinlileri dağıttı

Filistinliler, Mescid-i Aksa’da kılınan teravih namazı sonrası Doğu Kudüs’te bulunan Eski Şehir’in Şam Kapısı yakınına geldi.

Mustafa Deveci   | 19.04.2021
İsrail polisi Doğu Kudüs’te teravih sonrası toplanmak isteyen Filistinlileri dağıttı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

İstanbul

İsrail polisi Doğu Kudüs’te teravih sonrası toplanmak isteyen Filistinlileri dağıttı

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te teravih namazı sonrası Eski Şehir bölgesindeki Şam Kapısı önünde toplanmak isteyen Filistinlilere izin vermedi. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )

İsrail polisi, Filistinlileri dağıtmak için atlıları devreye soktu.

Önceki günlerin aksine İsrail polisi ses bombası ve toplumsal olaylara müdahale aracını kullanmadı.

Öte yandan Şam Kapısı yakınındaki alanda oturanları kaldıran İsrail polisi ile Filistinliler arasında kısa süre gerginlik yaşandı.

İsrail polisi ramazan ayının başlamasıyla Şam Kapısı önünde yer alan oturma alanlarını barikatlarla kapatmıştı.

Filistinli gençler buna tepki olarak ramazanın ilk gününden itibaren teravih namazı sonrası Şam Kapısı’nda toplanıyor. İsrail polisi de onlara ses bombaları ve TOMA ile müdahale ediyor.

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