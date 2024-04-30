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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Mescid-i Aksa'ya bir haftada 4 bin 345 fanatik Yahudi baskın düzenledi

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya bu yıl Hamursuz (Pesah) Bayramı boyunca baskın düzenleyen fanatik Yahudi sayısında geçen yıla göre ciddi artış yaşandığını duyurdu.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Esat Fırat  | 30.04.2024 - Güncelleme : 30.04.2024
Mescid-i Aksa'ya bir haftada 4 bin 345 fanatik Yahudi baskın düzenledi

KUDÜS

İdareden yapılan yazılı açıklamada, 22 Nisan'da başlayan ve bir hafta süren Hamursuz Bayramı süresince Aksa'ya düzenlenen baskınlara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Yapılan incelemelerden sonra Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudi sayısının önceki yıllara oranla bu yıl en fazla olduğu ortaya çıktı." ifadeleri kullanıldı.

İsrail polisi korumasındaki 71 fanatik Yahudi'nin bu sabah Aksa'ya baskın düzenlediği belirtildi.

Resmi rakamlara göre, geçen yıl Hamursuz Bayramı boyunca 3 bin 670 fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlerken bu sayının bu yıl 4 bin 345'e yükselmesi dikkati çekti.

Hamursuz Bayramı süresince sadece 25 Nisan'da bir gün içinde 1679 fanatik Yahudi Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Normal günlerde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyenlerin sayısı 100 ile 200 arasında değişirken, Yahudi bayramlarında bu sayı iki katına çıkıyor.

Fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif'e düzenlediği bu tür baskınlar bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

Mescid-i Aksa'ya ilişkin statüko

Ürdün, 1994'te İsrail ile imzaladığı Vadi Araba Anlaşması uyarınca Kudüs'teki dini işlerden sorumlu ülke olarak kabul ediliyor.

Yine 2013'te Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında imzalanan anlaşmaya göre, Kudüs ve oradaki kutsal mekanların savunulması ve vesayet hakkı da Ürdün'e verildi.

Anlaşmaya göre Mescid-i Aksa; Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyaret edebileceği" tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak fanatik Yahudi yerleşimcilerin İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüelleri yerine getirmeleri sıkça kameralara yansıyor.

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