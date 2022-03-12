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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD'den Ukrayna'ya ilave 200 milyon dolar savunma yardımı

ABD'de Joe Biden yönetimi, Ukrayna'ya askeri ekipman ve eğitim dahil ilave 200 milyon dolar savunma yardımı yapılacağını bildirdi.

Betül Yürük   | 12.03.2022
ABD'den Ukrayna'ya ilave 200 milyon dolar savunma yardımı

New York

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a "Dış Yardımlar Yasası" kapsamında, Ukrayna'ya 200 milyon dolar daha savunma yardımı yapılması talimatı verdi.

Söz konusu yardım, ABD Savunma Bakanlığı envanterinden 200 milyon dolar değerinde teçhizat ve askeri eğitimleri içerecek.

1961 yılında kabul edilen Dış Yardımlar Yasası, ABD başkanlarına Kongrenin onayı olmadan yabancı ülkelere acil durumlarda yardım yapılması yetkisi veriyor.


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