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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD'den Ukrayna'ya hava savunma sistemlerini de içeren yeni yardım paketi

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD'nin Ukrayna'ya "kritik hava savunma ekipmanlarını" da içeren yeni bir savunma yardım paketi vereceğini açıkladı.

Dildar Baykan Atalay   | 10.11.2022
ABD'den Ukrayna'ya hava savunma sistemlerini de içeren yeni yardım paketi

Washington DC

Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kuzey Afrika ve Asya turu öncesinde Beyaz Saray'daki gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin bugün Ukrayna'ya yönelik yeni bir savunma yardımı paketini açıklayacağını belirten Sullivan, bu paketin içinde "kritik hava savunma ekipmanları" olacağını kaydetti.

Sullivan, yardımların tutarı hakkında bilgi vermezken paketin içeriğinde HAWK hava savunma sistemleri için füzeler ve ABD Avenger Hava Savunma Sistemi'nin de olacağını belirtti.

Geçen hafta Kiev'e giderek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve üst düzey Ukraynalı yetkililerle görüştüğünü ifade eden Sullivan, hava savunma sisteminin Ukraynalılar için kritik önemde olduğunu vurguladı.

ABD'nin Ukrayna'ya gerekli tüm yardımları yapmayı sürdüreceğini kaydeden Sullivan, "Rusya, Ukrayna'da kritik sivil altyapılara saldırmak için seyir füzeleri ve İran yapımı dronlar kullanmaya devam ediyor." dedi.

Rusya'nın Herson'dan çekilmesini "tarihi dönüm noktası" olarak nitelendirdi

Öte yandan Rusya'nın Herson şehrindeki savunma hattının Dnipro Nehri'nin sol yakasına çekileceğini açıklamasını da değerlendiren Sullivan, "Bu Ukraynalılar için tarihi bir dönüm noktası." ifadesini kullandı.

Sullivan, bu çekilmenin savaşın bitmesi anlamına gelmediğini belirterek Rusya ile diplomasi yoluna gitmek konusundaki kararı Ukraynalıların vereceğini ve ABD'nin bu konuda Ukrayna'ya herhangi bir baskı yapmayacağını kaydetti.

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