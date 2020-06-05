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Dünya, Libya

ABD'den Libya'daki taraflara 'ateşkes' çağrısı

ABD'nin Trablus Büyükelçiliğinden Libya'daki tüm taraflara "yeniden ateşkesin sağlanması ve Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde siyasi müzakerelere başlanılması" çağrısı yapıldı.

Yassine Aydı,Muhammed Semiz   | 05.06.2020
ABD'den Libya'daki taraflara 'ateşkes' çağrısı

Trablus

ABD Büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bütün tarafları Libya'daki tüm yabancı müdahaleleri reddetmeye, silah bırakmaya, yeniden ateşkese ve BM himayesinde siyasi müzakerelere başlamaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

İnsanların güvenliği ve mayınların temizlenmesi için ilgili yetkililerin yönlendirmelerine uyulması çağrısı yapılan açıklamada, evlerine dönmek isteyen masum sivillere yönelik bomba ve tuzaklanmış patlayıcı kullanılması kınandı.

Libya ordusunun, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden temizlediği bölgelerde, sivilleri hedef alan çok sayıda tuzaklanmış mayın ve el yapımı patlayıcının döşendiği ortaya çıkmıştı.

Hafter milislerini dün başkent Trablus'un il sınırlarının tamamından çıkardıklarını duyuran Libya ordusu, bugün de başkentin 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune vilayetinde kontrolü sağladığını açıklamıştı.

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