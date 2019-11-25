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Dünya

ABD'de başkanlık yarışına katılan Bloomberg BM iklim değişikliği temsilciliğinden ayrıldı

ABD'de 2020 başkanlık seçimleri yarışına katılan Demokrat aday adaylarından iş adamı Michael Bloomberg, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Özel Temsilciliği görevinden ayrıldı.

Betül Yürük   | 25.11.2019
ABD'de başkanlık yarışına katılan Bloomberg BM iklim değişikliği temsilciliğinden ayrıldı

Birleşmiş Milletler

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Bloomberg'in 11 Kasım'da Genel Sekreter Antonio Guterres'e gönderdiği mektupta, İklim Değişikliği Özel Temsilciliği görevini bıraktığını bildirdiğini aktardı. 

Dujarric, Bloomberg'e iklim değişikliğine karşı mücadelesi nedeniyle teşekkür etti.

Eski New York Belediye Başkanı milyarder Michael Bloomberg, dün 2020 ABD başkanlık yarışına katıldığını açıklamıştı.

Medya patronu Bloomberg, başkanlık yarışında Demokrat aday adaylarına katılan 18'inci isim oldu.

Cumhuriyetçi Partiden 2001 ve 2005'te iki dönem New York Belediye Başkanı seçilen Bloomberg, 2007'de partisiyle yollarını ayırdıktan sonra 2009'da bağımsız aday olarak 3. dönem belediye başkanlığını kazanmıştı.

ABD'de 59. başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020'de yapılacak.


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