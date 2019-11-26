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Dünya

ABD'li heyet Libya'da Halife Hafter ile görüştü

ABD'li üst düzey bir heyetin, Libya'daki gelişmeler kapsamında General Halife Hafter ile görüştüğü belirtildi.

Safvan Allahverdi   | 26.11.2019
ABD'li heyet Libya'da Halife Hafter ile görüştü

Washington DC

ABD Dışişleri Bakanlığı, 24 Kasım'da yapılan görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, General Halife Hafter ile yapılan görüşmede, ABD Orta Doğu ve Kuzey Afrika İşleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Victoria Coates, ABD'nin Libya Büyükelçisi Richard Norland, ABD Enerji Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Bakan Yardımcısı Vekili Matthew Zais ve USAFRICOM Strateji, Katılım ve Programlar Direktör Yardımcısı Tuğgeneral Steven de Milliano'nun yer aldığı kaydedildi.

Söz konusu görüşmenin, Libya'daki çatışmalara siyasi bir çözüm bulunması ve barışın sağlanması amacıyla yapıldığı, ABD'nin Libya’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan tam desteğine vurgu yapıldığı ifade edildi.

Öte yandan görüşme sırasında Libya'daki Rus faaliyetlerinin de ele alındığı belirtilen açıklamada, "Yetkililer, Rusya'nın Libya halkının canını hiçe sayarak ülkedeki çatışmaları kötüye kullandığına dair endişelerini de dile getirdi." ifadelerine yer verildi.

Ülke genelinde ateşkesin sağlanması ve bu bağlamda tarafları bölen konularda Trablus merkezli yetkililer öncülüğünde ortak bir zemin oluşturulması gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, "ABD, tüm tarafları Libya'da güvenli ve müreffeh bir gelecek inşa etmek adına bu fırsatı değerlendirmeye çağırıyor." ifadelerine yer verildi.

Libya'da uluslararası güçler ve Hafter

Ülkenin doğusundaki silahlı lider Halife Hafter, 4 Nisan'da başkenti ele geçirmek üzere uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) yönelik operasyon başlatmıştı.

Aradan geçen yedi ayda başkenti ele geçirme girişiminde amacına ulaşamayan Hafter güçlerinin, son dönemde Rus güvenlik şirketi Wagner Grup tarafından desteklendiği iddiaları gündeme gelmişti.

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