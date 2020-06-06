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Dünya, Libya

Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan bölgelerde güvenlik operasyonu

Libya İçişleri Bakanlığı, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan bölgelerin güvenliği için operasyon başlattı.

Zeynep Hilal Karyağdı   | 06.06.2020
Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan bölgelerde güvenlik operasyonu Fotoğraf: Hazem Turkia/AA

Trablus

İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Operasyonları Genel İdaresinde yapılan sunumda, Hafter milislerinden kurtarılan bölgelerde başlatılan güvenlik operasyonu kapsamında tüm kamu malı ve özel mülklerin korunacağı aktarıldı.

"Güvenli Ülke" adı verilen operasyonun İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın talimatıyla başlatıldığı bildirildi.

Son dönemde Hafter milislerine karşı üst üste başarılar elde eden Libya ordusu, son üç günde başkentin güneyindeki Trablus Uluslararası Havaalanı, Ayn Zara, Vadi er-Rebi gibi yerleşim bölgeleri ile Trablus ilinin tamamında kontrolü sağladı.

Libya ordusu, bugün de başkentin 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune vilayetinde kontrolü sağladığını açıklamıştı.

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