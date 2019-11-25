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Dünya

UNRWA Genel Komiseri Sanders: UNRWA kuruluşundan bu yana en büyük mali krizini yaşıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu Genel Komiseri Sanders, UNRWA'nın kuruluşundan bu yana mali anlamda en büyük krizden geçtiğini söyledi.

Laith Joneidi,Mehmet Nuri Uçar   | 25.11.2019
UNRWA Genel Komiseri Sanders: UNRWA kuruluşundan bu yana en büyük mali krizini yaşıyor Fotoğraf: Laith Joneidi/AA

Ürdün

Ağustos ayında Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) Genel Komiserliğine atanan Christian Sanders, ilk basın toplantısını Ürdün'ün Batı Şeria sınırındaki Ölü Deniz bölgesinde yaptı. 

UNRWA'nın, kuruluşundan bu yana ekonomik olarak en kötü dönemden geçtiğini belirten Sanders, Filistinli mültecilerin "temel hizmetleri ve insani ihtiyaçlarının" karşılanması için donör ülkelere ödemelerini yapma çağrısında bulundu.

Sanders, UNRWA'nın hizmetlerini sürdürebilmesi için ayda 80 milyon dolar desteğe ihtiyaç duyduğunu, gelecek ay yapılacak yiyecek ve ilaç dağıtımı için de ek 40 milyon dolar gerektiğini kaydetti.

1949'da kurulan UNRWA, Batı Şeria, Gazze, Kudüs, Ürdün, Lübnan ve Suriye'de 5 milyondan fazla mülteciye yardım sağlıyor.

ABD'nin, Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasından kısa süre sonra UNRWA'ya sağladığı finansal desteği kesmesi uluslararası yardım kuruluşunu sıkıntıya sokmuştu.

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