Dolar
30.75
Euro
33.02
Altın
1,991.52
ETH/USDT
2,741.10
BTC/USDT
51,287.00
BIST 100
9,072.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'den, Kızıldeniz'de Husilere ait hedeflere karşı yeni saldırı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'de Husi güçlere ait bazı hedeflere yönelik "meşru müdafaa" amaçlı yeni saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Mücahit Oktay  | 14.02.2024 - Güncelleme : 14.02.2024
ABD'den, Kızıldeniz'de Husilere ait hedeflere karşı yeni saldırı

New York

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "13 Şubat'ta yerel saat ile 14.35'te ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) güçleri, İran destekli Husi güçlerin kontrolündeki bölgelerde bir mobil gemisavar seyir füze bataryasına (ASCM) yönelik başarılı bir 'önleme' saldırısı gerçekleştirdiği" belirtildi.

Açıklamada, yerel saatle 21.20'de Husi güçlerin kontrolündeki bölgelerinden Aden Körfezi'ne bir gemisavar balistik füze (ASBM) ateşlendiğinin tespit edildiği de kaydedildi.

"Füzenin herhangi bir geminin yakınına düşmesi öngörülmediği için" müdahalede bulunulmadığı aktarılan açıklamada, bu saldırı sonucu "herhangi bir hasar ve yaralanma da olmadığı" ifade edildi.

Yemen'deki Husiler, pazartesi günü Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir gemiyi vurduklarını duyurmuş, CENTCOM ise Brezilya'dan mısır taşıyan Marshall Adaları bandıralı kargo gemisinin bir Yunan şirketine ait olduğunu belirtmişti.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AFAD: Antalya'daki şiddetli yağışlarda 3 bin 862 binada su baskını meydana geldi
Turist rehberleri ve seyahat acentelerine ilişkin kanun teklifi, komisyonda kabul edildi
Gazzeli hasta ve refakatçilerini taşıyan askeri uçak Ankara'ya indi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de akan kanın durması için Mısırlı kardeşlerimizle dayanışma halinde olmaya devam edeceğiz
Türkiye ve Mısır arasında işbirliği kapsamında ortak bildiri imzalandı

Benzer haberler

ABD'den, Kızıldeniz'de Husilere ait hedeflere karşı yeni saldırı

ABD'den, Kızıldeniz'de Husilere ait hedeflere karşı yeni saldırı

Husiler: 7 Ekim’den bu yana 34 İsrail, ABD ve İngiltere gemisini vurduk

İngiltere'nin siyah çay tedarikinde Kızıldeniz gerilimi nedeniyle geçici aksaklık yaşanıyor

ABD, Kızıldeniz'de saldırıya uğrayan geminin Marshall Adaları bandıralı olduğunu açıkladı

ABD, Kızıldeniz'de saldırıya uğrayan geminin Marshall Adaları bandıralı olduğunu açıkladı
AA, Kızıldeniz'de mercanları görüntüledi

AA, Kızıldeniz'de mercanları görüntüledi
Yemen'deki Husiler: İsrail gemilerinin Kızıldeniz'deki hareketi tamamen durdu

Yemen'deki Husiler: İsrail gemilerinin Kızıldeniz'deki hareketi tamamen durdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet