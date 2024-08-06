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Dünya

ABD'deki Debby Kasırgası en az 4 kişinin ölümüne neden oldu

ABD'nin Florida eyaleti başta olmak üzere güneydoğusunu etkisi altına alan Debby Kasırgası'nda en az 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Mücahit Oktay  | 06.08.2024 - Güncelleme : 06.08.2024
ABD'deki Debby Kasırgası en az 4 kişinin ölümüne neden oldu

New York

Ulusal Hava Durumu Servisinden (NWS) paylaşılan bilgiye göre, Florida'nın Tampa bölgesinde 75 numaralı otoyolda aracının kontrolünü kaybeden bir tır sürücüsü hayatını kaybetti.

Eyalet yetkililerince daha önce bildirilen 3 ölüm arasında, araba kazasında yaşamını yitiren bir kadın ve 12 yaşındaki çocuk ile mobil evin üzerine ağaç düşmesi sonucu hayatını kaybeden bir genç de yer alıyor.

Ulusal Kasırga Merkezi'ne göre, Debby Kasırgası, Florida'nın Steinhatchee isimli kıyı kasabasından saatte 80 mil (yaklaşık 130 kilometre) hızla karaya ulaştıktan sonra yavaşlayarak tropikal bir fırtınaya dönüştü.

Eyalet yetkilileri, iç kesimlere doğru hareket eden Debby nedeniyle yaygın su baskınlarının olduğunu belirtirken, güçlü fırtınanın ağaçları kökünden söktüğünü, elektrik direklerini devirdiğini ve eyalet genelinde 250 binden fazla müşterinin elektriğinin kesildiğini bildirdi.

NWS, birkaç gün boyunca ülkenin güneydoğusundaki bazı bölgelerde "kasırgalar, felaket boyutunda ani yağışlar ve kıyı taşkınları beklendiğini" kaydetti.

Ayrıca uçuş takip sitesi FlightAware'e göre, dün 1700'den fazla uçuş iptal edilirken 5 bin 800'den fazla uçuş ise ertelendi.

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