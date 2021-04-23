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Dünya

ABD Başkanı Biden AB yönetimiyle buluşacak

ABD Başkanı Joe Biden, haziran ayında Avrupa Birliği (AB) kurumlarının başkanları ile toplantı yapacak.

Ata Ufuk Şeker   | 23.04.2021
ABD Başkanı Biden AB yönetimiyle buluşacak

Brüksel

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya hesaplarından, haziran ayında Brüksel'de AB-ABD Zirvesi yapılacağını açıkladı.

ABD Başkanı Biden'ın, Von der Leyen ve Michel'le yapacağı toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, iklim, ticaret, çok taraflılık ve jeopolitik sınamalar ele alınacak.

Zirvede AB ve ABD arasında ilişkileri yeniden canlandırılmaya çalışılacak.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 14 Haziran'da Brüksel'de NATO Zirvesi'nin düzenleneceğini, toplantıda Rusya'nın saldırgan eylemleri, terör tehdidi, siber saldırılar, yükselen ve yıkıcı teknolojiler, iklim değişikliğinin güvenliğe etkisi ve Çin'in yükselişi gibi konuların görüşüleceğini açıklamıştı.

AB-ABD Zirvesi'nin de NATO toplantısının yapılacağı tarihte gerçekleşmesi bekleniyor.

AB liderleri mayıs ayında buluşacak

AB Konseyi Sözcüsü Barend Leyts, sosyal medya hesabından, AB üyesi ülke liderlerinin Kovid-19 salgınıyla mücadele, iklim ve Rusya konularını görüşmek üzere 25 Mayıs'ta Brüksel'de bir araya geleceğini bildirdi.

AB ülkelerinin liderleri en son 25 Mart'ta video konferans yönetimi ile bir araya gelmiş, Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıların Avrupa'da yavaş ilerleyen dağıtımı, Türkiye ile ilişkiler, Rusya ve ekonomi gibi başlıkları görüşmüştü.

Söz konusu zirveye ABD Başkanı Biden da video konferansla bağlanarak konuşma yapmıştı.

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