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Dünya

ABD'de yıllık enflasyon aralıkta beklentilerin üstüne çıktı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi, aralıkta piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izleyerek aylık yüzde 0,4 arttı.

Dilara Zengin   | 13.01.2021
ABD'de yıllık enflasyon aralıkta beklentilerin üstüne çıktı

Washington DC

ABD Çalışma Bakanlığı, Aralık 2020 dönemine ait TÜFE verisini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı.

Mart, nisan ve mayıs aylarında düşüş kaydeden ve haziran itibarıyla artış eğilimi gösteren veri, bu dönemde piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izledi. TÜFE, Kasım 2020'de ise aylık bazda yüzde 0,2 artmıştı.

Ülkede tüketici fiyatları, aralıkta yıllık bazda da yüzde 1,4 artarak beklentilerin biraz üstüne çıktı. Yıllık enflasyonun geçen ay yüzde 1,3 artacağı tahmin ediliyordu. Tüketici fiyatları, Kasım 2020'de yıllık bazda yüzde 1,2 artış kaydetmişti.

Geçen ay benzin fiyatlarında yaşanan artış, tüketici fiyat endeksindeki yükselişte etkili oldu. Söz konusu dönemde benzin fiyatlarına ilişkin endeks, aylık yüzde 8,4'lük artış gösterdi. Gıda fiyatlarına ilişkin endekste ise aynı dönemde yüzde 0,4'lük artış kaydedildi.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de aralıkta aylık bazda yüzde 0,1 artarak piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izledi. Çekirdek enflasyon, yıllık bazda ise piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 1,6'lık artış gösterdi.

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