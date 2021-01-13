Euro
9.02
Dolar
7.41
BIST 100
1,559.28
Altın
1,857.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2019 Yılı Medya Oscar Ödülleri Töreni'nde konuşuyor Trabzon’un Araklı ilçesine bağlı Taşgeçit mahallesinde başlayan yangın evlere sıçradı.
logo
Dünya

İsrail polisi, Netanyahu’nun ziyaretini protesto eden İsrail vatandaşı Filistinlilere müdahale etti

İsrail polisi, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun ülkenin kuzeyindeki Nasıra kentine ziyaretini protesto eden İsrail vatandaşı Filistinlilere müdahale etti.

Esat Fırat   | 13.01.2021
İsrail polisi, Netanyahu’nun ziyaretini protesto eden İsrail vatandaşı Filistinlilere müdahale etti

Kudüs

Başbakan Netanyahu’nun Tarihi Filistin’in en önemli kentlerinden biri olan Nasıra’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için kurulan bir sağlık merkezine ziyaret gerçekleştireceğinin duyulması üzerine İsrail vatandaşı Filistinliler protesto gösterisi düzenledi.

Nasıra kentinin Diyana mahallesinde toplanan yüzlere İsrail vatandaşı Filistinliye, Ortak Arap Listesi Bloku milletvekilleri de katıldı.

Filistin bayrakları ile Netanyahu karşıtı dövizler taşıyan göstericilere İsrail polisi müdahale etti.

Toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ve atlarla Filistinlilere müdahale eden İsrail polisi, aralarında milletvekillerinin de bulunduğu çok sayıda göstericinin hafif yaralanmasına neden oldu.

Ortak Arap Listesi Bloku’na yakın gazeteciler, milletvekilleri İmtanis Şahade, Ayida Toma Süleyman, Vehbe Yazbek, Sundus Salih ve eski vekil Cemal Zahalika’nın gösteride İsrail polisinin saldırısına maruz kaldığını aktardı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’a göre, bölgede yaşanan olaylarda şu ana kadar 9 gösterici gözaltında alındı.

İsrail'in resmi İstatistik Merkezi'nin verilerine göre, 9 milyonu aşkın ülke nüfusunun yaklaşık 2 milyonu Filistinlilerden oluşuyor ve bu rakam nüfusun yüzde 20’sine tekabül ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 66 milyonu geçti
Filistin'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 168 bini aştı
İlk CoronaVac aşısı Sağlık Bakanı Koca'ya yapıldı
İngiltere'de Kovid-19'dan son 24 saatte 1564 kişi hayatını kaybetti
İlk Kovid-19 aşısı, Sağlık Bakanı Koca ve Bilim Kurulu üyelerine yapılacak

Benzer haberler

Filistin'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 168 bini aştı

Filistin'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 168 bini aştı

İsrail polisi, Netanyahu’nun ziyaretini protesto eden İsrail vatandaşı Filistinlilere müdahale etti

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: İran'ı memnun etmeye çalışmak Amerikalıların güvenliği için kötü olabilir

İsrail'den Gazze'ye tank atışı

İsrail'den Gazze'ye tank atışı

İsrail'in Suriye'nin doğusuna saldırılarında rejim ordusu ve İran destekli gruplardan 60 kişi öldü

İsrail'in Suriye'nin doğusuna saldırılarında rejim ordusu ve İran destekli gruplardan 60 kişi öldü
İsrail hükümeti Doğu Kudüs’te 530 yeni illegal konut inşa etme kararı aldı

İsrail hükümeti Doğu Kudüs’te 530 yeni illegal konut inşa etme kararı aldı