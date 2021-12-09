Dolar
13.79
Euro
15.59
Altın
1,776.49
ETH/USDT
4,190.00
BTC/USDT
49,121.00
BIST 100
2,031.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Oliver Glasner basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

ABD'de silahlı lise saldırısında aileler okula 200 milyon dolarlık tazminat davası açtı

Islam Doğru   | 09.12.2021
ABD'de silahlı lise saldırısında aileler okula 200 milyon dolarlık tazminat davası açtı

New York

ABD'nin Michigan eyaletindeki Oxford lisesinde 4 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda iki aile, saldırıda hayatını kaybeden her bir yakını için okul yönetimine 100 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Detroit’teki federal mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, Oxford lisesi okul yönetiminin yeterli tedbir almadığı için silahlı saldırıyı önleyemediği ve öğrencileri koruyamadığı iddia edildi.

Silahlı saldırıyla ilgili olarak şimdiye kadar okula yönelik açılan ilk hukuk davası olduğu düşünülen dilekçede, Oxford okul bölgesi ve başkanı, Oxford Lisesi müdürü, bazı öğretmenler ve okul çalışanları saldırıdan sorumlu tutuldu.

Ailelerin avukatı Geoffrey Fieger, okuldaki yetkilileri, zanlı Ethan Crumbley’in saldırı günü masasına bir silah, yaralı bir insan ve "Yardım edin" mesajı yazdığını gördüğü halde disiplin cezası vererek okuldan uzaklaştırma konusunda ihmalkar davranmakla suçladı.

Oxford Lisesindeki saldırı

Michigan’daki Detroit şehrinin yaklaşık 50 kilometre kuzeyindeki Oxford Lisesi'nde 30 Kasım'da öğle saatlerinde yarı otomatik silahla yapılan saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Saldırıdan sonra aynı okulda öğrenci olan 15 yaşındaki zanlı Ethan Crumbley yakalanıp gözaltına alınmış, savcılık tarafından 4 birinci derece cinayet ile ölüme neden olan terörizm suçlamalarından yetişkin olarak yargılanacağı duyurulmuştu.

Zanlının anne ve babası Jennifer ve James Crumbley de ihmal nedeniyle saldırıda payı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmış, 4 kez taksirle adam öldürme suçlaması yöneltilen çiftin her birine 500 bin dolar kefalet konulmuştu.

Savcılık, suç aletinin babası tarafından saldırganın yanında satın alındığını, annesinin bir sosyal medya gönderisinde silahtan "oğullarının Noel hediyesi" olarak söz ettiğini ve silahın kilit altında tutulmadığını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avusturya’da Kovid-19 aşı zorunluluğu için yasa tasarısı hazırlandı
Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 696 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi
Pfizer/Biontech aşısının 3. dozu ABD'de 16-17 yaş grubu için onaylandı
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 793 bini geçti
EMA: Aşıların Omicron'a karşı yeniden düzenlenmesi gerektiğini söylemek için erken

Benzer haberler

ABD'de silahlı lise saldırısında aileler okula 200 milyon dolarlık tazminat davası açtı

ABD'de silahlı lise saldırısında aileler okula 200 milyon dolarlık tazminat davası açtı