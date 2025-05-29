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Dünya

ABD'de parkta düzenlenen silahlı saldırıda 3'ü ağır 7 kişi yaralandı

ABD'nin kuzeybatısındaki Washington eyaletinde bir parkta düzenlenen silahlı saldırıda 3'ü ağır 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ahmet Furkan Mercan  | 29.05.2025 - Güncelleme : 29.05.2025
ABD'de parkta düzenlenen silahlı saldırıda 3'ü ağır 7 kişi yaralandı Fotoğraf: Kyle Mazza/AA

Ankara

Eyalet polisinin açıklamasına göre, Washington'ın Lakewood şehrindeki Harry Todd Parkı'nda gerçekleşen silahlı saldırıda 7 kişi vurularak yaralandı.

İhbar sonrası olay yerine kolluk kuvvetleri sevk edildi.

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Fox 13 Seattle kanalının haberinde, yaralıların tedavi altına alındığı, 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Lakewood polis çavuşu Charles Porche, yerel KOMO-TV'ye açıklamasında, olay yerine vardıklarında "çok telaşlı bir sahne" ile karşılaştıklarını bildirdi.

Porche, ateş açıldığı esnada parkta 100'den fazla kişinin bulunduğunu söyledi.

Silahlı saldırıya yönelik soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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